Про Пса Патрона вийде мультик

Перша серія мультфільму, який так і називається "Пес Патрон", вийде 7 січня і подивитися його можна буде на каналі Патрона в YouTube і на @megogo_ua. А поки творці опублікували у мережі короткий тизер.

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У 39-секундному ролику показали, як дівчинка загадує бажання у чарівника, аби вийшов мультик про Пса Патрона та його друга кота Тома.

В описі до відео сказано, що пес-сапер, як і в житті, шукатиме вибухонебезпечні предмети, але в мультсеріалі вони будуть "бубухонебезпечні". А також, окрім Патрона та Тома, покажуть українських тварин, які стали відомими завдяки своїй сміливості впродовж російської агресії.

Зараз ви бачите тизер, і він такий класний, що я дивився його разів сто. Мульт про мене і Тома, а ще про дуже важливих тваринок... Він такий пригодницький, що я сам такий "вооооу!". Там я ганяюсь за дуже дивними створіннями… але поки не буду розкривати всіх секретів. Всім мульт-лизь,

– написав Патрон.

Пес додав, що музику для мультфільму написав український виконавець Pianoboy, а ролі озвучили Влад Шевченко, Даша Астаф'єва, Тарас Стадницький, Надя Дорофєєва, Позитив та інші.

Крім того, зазначив, що у мультсеріалу будуть польські та англійські субтитри.

В Україні вийде мультфільм про пса Патрона: дивіться тизер

Пес Патрон обурений аматорським мультиком про нього

Раніше мережею почало ширитися відео з песиком – невідомі зробили про пса Патрона власний мультик. Там песик бігає по мінному полю, а іноді навіть і танцює.

На офіційній сторінці Патрона попросили не поширювати цей мультик і зауважили, що він засмутив ДСНСників. Оскільки діти, які так полюбляють песика Патрона, можуть копіювати рухи цього псевдосапера.

Патрон закликав виробників мультика зупинитися і зауважив, що це не героїчно, не весело й не круто.