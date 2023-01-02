Зірка інстаграму кіт Степан зустрів Новий рік

На своїй сторінці у соціальних мережах кіт-блогер опублікував фото із привітанням. У коментарях, як завжди, захоплюються тваринкою і підкреслюють, що його святковий стіл досить розкішний.

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На опублікованих світлинах кіт Степан біля яскравої ялинки зайняв свою улюблену позу – спертий "лікоть" на стіл та задумливий погляд.

Новорічний стіл і справді розкішний – келих шампанського, брускети з чималою кількістю червоної ікри та червоної риби. Переконані, що котикові було надзвичайно смачно!

У дописі кіт-блогер звернувся до своїх підписників із побажаннями на 2023 рік.

Любі друзі, вітаю вас з новим роком ! Happy new year! Нехай 2023 рік принесе нам перемогу, мир й безліч приводів для радості!

– написав він.

Кіт-блогер Степан зустрічає Новий рік 2023 / Фото з інстаграму @loveyoustepan​

Вже 1 січня кіт Степан опублікував ще одну світлину із привітанням з Новим роком.

Що відомо про кота Степана