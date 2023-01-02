Зірка інстаграму кіт Степан зустрів Новий рік
На своїй сторінці у соціальних мережах кіт-блогер опублікував фото із привітанням. У коментарях, як завжди, захоплюються тваринкою і підкреслюють, що його святковий стіл досить розкішний.
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На опублікованих світлинах кіт Степан біля яскравої ялинки зайняв свою улюблену позу – спертий "лікоть" на стіл та задумливий погляд.
Новорічний стіл і справді розкішний – келих шампанського, брускети з чималою кількістю червоної ікри та червоної риби. Переконані, що котикові було надзвичайно смачно!
У дописі кіт-блогер звернувся до своїх підписників із побажаннями на 2023 рік.
Любі друзі, вітаю вас з новим роком ! Happy new year! Нехай 2023 рік принесе нам перемогу, мир й безліч приводів для радості!
– написав він.
Кіт-блогер Степан зустрічає Новий рік 2023 / Фото з інстаграму @loveyoustepan
Вже 1 січня кіт Степан опублікував ще одну світлину із привітанням з Новим роком.
Що відомо про кота Степана
- Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1,3 мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
- Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.
- У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм.
- Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста.
- Коли росіяни почали обстрілювати його місто, власниця тваринки вирішила виїхати до Франції.
- У березні харківського кота номінували на престижну премію World Influencers and Bloggers Awards. Народний улюбленець виграв цю премію! Він з'явився на червоній доріжці в Каннах з синьо-жовтою символікою.