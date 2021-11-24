Українці вже добре знають кота Степана через його неймовірні фото. Тепер, завдяки співачці Брітні Спірс, він став добре відомим і за межами рідної країни.
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"Я щойно зі зйомок серіалу "Ідол". У ньому гарантовано будуть хіти та багато яскравих моментів. Сподіваюся, що ви весело проводите час. А якщо раптом втратите зі мною зв’язок, то знайте, я можу десь зависати з цим котом", – підписала фото Брітні Спірс.
Світлина, яку виставила Брітні Спірс / Фото інстаграм
Відома, що ця світлина кота Степана сподобалася не тільки американській зірці, а й багатьом паблікам, які активно її поширювали.
Що відомо про кота
Кіт Степан активно збирає аудиторію, як на своїй сторінці в інстаграм, так і в тікток. Наприклад, одне з його відео зібрало понад 32 мільйони переглядів та майже 8 мільйонів лайків.
Дивіться відео кота Степана із тікток:
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Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.
Відомо, що ідея щодо контенту з’явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.