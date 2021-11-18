Відомо, що до ініціативи Кріса Еванса, долучилися ще актор й телеведучий Тревор Ной, а також гравець американського футболу Оделл Бекхем.

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Загалом до проєкту з виробництва корму вони змогли залучити понад 28 мільйонів доларів.

Домашній улюбленець Кріса Еванса

Кріс Еванс має собаку, якого назвав Доджер. Актор часто публікує з ним фото та відео на своїй сторінці в інстаграмі.

"Це момент, коли я зустрів Доджера. Я знімався у фільмі в Савані, де сцена відбувалася у притулку. Я не збирався рятувати собаку того дня, але коли я побачив його, то зрозумів, що він поїде додому зі мною. У притулках так багато люблячих тварин, які відчайдушно потребують будинку. Завітайте до притулку і їдьте звідти з найкращим другом", – повідомив Кріс Еванс.

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Дивіться відео, як актор зустрів Доджера у притулку:

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.