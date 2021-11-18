Известно, что к инициативе Криса Эванса присоединились еще актер и телеведущий Тревор Ной, а также игрок американского футбола Оделл Бекхэм.

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В целом к проекту по производству корма они смогли привлечь более 28 миллионов долларов.

Домашний любимец Криса Эванса

У Криса Эванса есть собака, которую он назвал Доджер. Актер часто публикует с ним фотографии и видео на своей странице в инстаграме.

"Это момент, когда я встретил Доджера. Я снимался в фильме в Саванне, где сцена проходила в приюте. Я не собирался спасать собаку в тот день, но когда я увидел ее, то понял, что она уедет домой со мной. В приютах так много любящих животных, отчаянно нуждающихся в доме. Посетите приют и уезжайте оттуда с лучшим другом", – сообщил Крис Эванс.

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Смотрите видео, как актер встретил Доджера в приюте: