Новым членом семьи Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц стал белый щенок. Кадр с любимцем девушка лаконично подписала – "Наш сын Лейбл".

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото инстаграм

В посте влюбленные не сообщали, какой возраст, порода или история появления нового четырехлапого друга. Известно, что Лейбл они завели меньше, чем через месяц после трагической гибели их собачки Фрэнки.

Нікола Пельтц
Никола Пельтц / Фото инстаграмм

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Эмоциональное сообщение о гибели Фрэнки пара опубликовала в инстаграм. "Я очень скучаю по тебе, мой мальчик. Я так тебя люблю", — подписал фото Бруклин.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Пара с собакой Фрэнки / Фото инстаграмм

Никола также прокомментировала печальное событие. Девушка сказала поклонникам, что из-за потери ее сердце "разбито".