Новым членом семьи Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц стал белый щенок. Кадр с любимцем девушка лаконично подписала – "Наш сын Лейбл".

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото инстаграм

В посте влюбленные не сообщали, какой возраст, порода или история появления нового четырехлапого друга. Известно, что Лейбл они завели меньше, чем через месяц после трагической гибели их собачки Фрэнки.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .



Никола Пельтц / Фото инстаграмм

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Эмоциональное сообщение о гибели Фрэнки пара опубликовала в инстаграм. "Я очень скучаю по тебе, мой мальчик. Я так тебя люблю", — подписал фото Бруклин.



Пара с собакой Фрэнки / Фото инстаграмм

Никола также прокомментировала печальное событие. Девушка сказала поклонникам, что из-за потери ее сердце "разбито".