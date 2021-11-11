Новым членом семьи Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц стал белый щенок. Кадр с любимцем девушка лаконично подписала – "Наш сын Лейбл".
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото инстаграм
В посте влюбленные не сообщали, какой возраст, порода или история появления нового четырехлапого друга. Известно, что Лейбл они завели меньше, чем через месяц после трагической гибели их собачки Фрэнки.
Никола Пельтц / Фото инстаграмм
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Эмоциональное сообщение о гибели Фрэнки пара опубликовала в инстаграм. "Я очень скучаю по тебе, мой мальчик. Я так тебя люблю", — подписал фото Бруклин.
Пара с собакой Фрэнки / Фото инстаграмм
Никола также прокомментировала печальное событие. Девушка сказала поклонникам, что из-за потери ее сердце "разбито".