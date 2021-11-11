Новим членом родини Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц стало біле цуценя. Кадр з улюбленцем дівчина лаконічно підписала – "Наш син Лейбл".

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото інстаграм

У дописі закохані не повідомляли, який вік, порода чи історія появи нового чотирилапого друга. Відомо, що Лейбл вони завели менше, ніж через місяць після трагічної загибелі їхнього песика Френкі.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Нікола Пельтц / Фото інстаграм

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Емоційний допис про загибель Френкі пара опублікувала в інстаграм. "Я дуже сумую за тобою, мій хлопчик. Я так тебе люблю", – підписав фото Бруклін.



Пара із собакою Френкі / Фото інстаграм

Нікола також прокоментувала сумну подію. Дівчина сказала шанувальникам, що через втрату її серце "розбите".