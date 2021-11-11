Новим членом родини Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц стало біле цуценя. Кадр з улюбленцем дівчина лаконічно підписала – "Наш син Лейбл".
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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото інстаграм
У дописі закохані не повідомляли, який вік, порода чи історія появи нового чотирилапого друга. Відомо, що Лейбл вони завели менше, ніж через місяць після трагічної загибелі їхнього песика Френкі.
Нікола Пельтц / Фото інстаграм
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Емоційний допис про загибель Френкі пара опублікувала в інстаграм. "Я дуже сумую за тобою, мій хлопчик. Я так тебе люблю", – підписав фото Бруклін.
Пара із собакою Френкі / Фото інстаграм
Нікола також прокоментувала сумну подію. Дівчина сказала шанувальникам, що через втрату її серце "розбите".