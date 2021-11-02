Актор, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, вирішив розіграти фанатів та колег. Він обрав собі костюм Хлопчика, який вижив. Фото актор опублікував у своєму інстаграмі.
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Одягнулися у кольори Грифіндору
Лабрадор Тома Фелтона / Фото з інстаграму Tom Felton
Згідно із сюжетами фільмів та книг, Драко Мелфой навчався на факультеті Слизерин. Форма студентів факультету була сріблясто-зеленою.
На Геловін Том Фелтон вирішив приміряти червоне із золотом: кольори Грифіндору. Характерні окуляри та шрам на лобі свідчать, що він копіює образ Гаррі Поттера.
Актор в образі Гаррі Поттера та його собака / Фото з інстаграму Tom Felton
Пес актора, чорний лабрадор, стоїть поруч із ним у кадрі. На шию собаки одягнули теплий шалик – точнісінько такий, як носили грифіндорці у фільмі.
Том Фелтон зіграв Драко Мелфоя / Фото Peter Mountain
Собаці не сподобався геловінський костюм: відео
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Що відомо про собаку Тома Фелтона
- Собака породи лабрадор-ретривер має прізвисько Вілов (У перекладі з англійської мови це значить "Верба" – 24 канал).
- Собака нещодавно відсвяткувала свій 3-й день народження.
- Том Фелтон часто публікує фото Вілов у своєму інстаграмі, а також бере собаку з собою на прогулянки Лондоном та у кафе.