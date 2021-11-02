Актор, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, вирішив розіграти фанатів та колег. Він обрав собі костюм Хлопчика, який вижив. Фото актор опублікував у своєму інстаграмі.

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Одягнулися у кольори Грифіндору



Лабрадор Тома Фелтона / Фото з інстаграму Tom Felton

Згідно із сюжетами фільмів та книг, Драко Мелфой навчався на факультеті Слизерин. Форма студентів факультету була сріблясто-зеленою.

На Геловін Том Фелтон вирішив приміряти червоне із золотом: кольори Грифіндору. Характерні окуляри та шрам на лобі свідчать, що він копіює образ Гаррі Поттера.



Актор в образі Гаррі Поттера та його собака / Фото з інстаграму Tom Felton

Пес актора, чорний лабрадор, стоїть поруч із ним у кадрі. На шию собаки одягнули теплий шалик – точнісінько такий, як носили грифіндорці у фільмі.



Том Фелтон зіграв Драко Мелфоя / Фото Peter Mountain

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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