Геловін починають святкувати увечері 31 жовтня, напередодні Дня усіх святих. Ви ще можете зробити неповторний костюм для свого чотирилапого. Або ж просто помилуватися фотографіями улюбленців, які святкують цей день разом зі своїми господарями.

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Прості костюми, які можна зробити власноруч

Джерело: Daily Paws

Ці нескладні костюмчики можна зробити за кілька годин до свята. Ваш улюбленець точно вразить гостей своїм чарівним виглядом!

Паперовий стакан зі Старбаксу

Костюми для тварин на Геловін
Фото percy_the_papillon_dog

Пес-губка для миття

Костюми для тварин на Геловін
Фото winniethegwp

Гаррі Поттер

Костюми для тварин на Геловін
Фото twoweedogs

Чарівний привид у простирадлі

Костюми для тварин на Геловін
Фото hudsonandlevisworld

Милий кажан

Костюми для тварин на Геловін
Фото alanaclerkin

Дивіться більше фото простих костюмів / Фото з інстаграму

Костюми для собак

Джерело: Unsplash

Собаки – домашні улюбленці, які завжди поруч із господарем. Звісно, вони не хочуть залишатися осторонь сімейних свят. За смаколики можна вмовити майже будь-якого песика одягнути костюм та насолоджуватися вечіркою разом із вами.

Милий привид у простирадлі

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Мопс-Йода

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Пес-Бетмен

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Геловінська прикраса для песика

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Собака, якого одягнули людиною

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Дивіться фото з традиційного Геловінського параду собак в Нью-Йорку / Фото з інстаграму / Джерело Daily Paws

Костюми для котів

Джерело: Daily Paws

Котиків складніше змусити приміряти костюмчик, але терпіння та смаколики зможуть вам допомогти. Для котів теж існує чимало цікавих геловінських образів.

Вампір

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Симпатичний гарбузик

Костюми для тварин на Геловін
Фото Unsplash

Кіт та пес Дракули

Костюми для тварин на Геловін
Фото Chewy.com

Милі авокадо

Костюми для тварин на Геловін

Фото Chewy.com

Костюм бабусі

Костюми для тварин на Геловін
Фото Chewy.com

Костюми для маленьких тварин

Маленькі тваринки дуже мило виглядають у геловінських костюмчиках. Навряд чи ваша ящірка чи морська свинка із задоволенням будуть носити цей костюм протягом цілого вечора, але миле фото ви точно встигнете зробити.

Морська свинка-пожежник

Костюми для тварин на Геловін
Фото Frisco

Перетворіть свою ящірку в дракона

Костюми для тварин на Геловін
Фото Thrills&Chills

Свинка-кетчуп

Костюми для тварин на Геловін
Фото Thrills&Chills

Хом'ячок-акула

Костюми для тварин на Геловін
Фото Cyeollo

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Милий крихітний Бетмен

Костюми для тварин на Геловін
Фото Rubie`s

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