Про нових друзі Бібі розповідає індонезійський будинок для тварин, який врятував мавпочку.
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Крихітна мавпа любить заводити нових друзів – цього разу Бібі вдалося потоваришувати з маленьким поросятком.
Яка порода в БібіВрятована мавпочка – це дитинча макаки. Ці тварини дуже поширені в Азії та Японії. У дикій природі макаки живуть приблизно 15 – 20 років, а у неволі їх вік може сягати 30 років.
Спочатку мавпочка була трохи сором’язливою – раніше вона ніколи не бачила поросят. Та згодом спілкування налагодилось і Бібі почала розважатися з новим другом. Тваринки весело обіймались, грались та навіть разом пообідали – Бібі поділилася з поросям капустою.
Як мавпочка познайомилася з поросям: дивіться миле відео
Тваринкам було напрочуд комфортно разом – після ігор поросятко та мавпа солодко заснули, обійнявшись.
Мавпа та поросятко добряче відпочили після розваг / Скриншот з відео
З ким ще знайома Бібі
Мавпочка з індонезійського притулку дуже любить заводити нових друзів. Бібі вже встигла потоваришувати з котиком Оді, собакою Белі, папугою Рубі та навіть з козенятами й качками.
Бібі чудово проводить час з котом Оді: дивіться відео
На ютуб-каналі будинку для тварин публікуються відео з життя мавпочки та її друзів. Бібі позує для милих відео у чудових костюмах та показує, чим займається протягом дня.
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Бібі вже стала зіркою інтернету – її відео збирають мільйони переглядів.
Як мавпочка проводить ранок: дивіться чудове відео