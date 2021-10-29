Про нових друзі Бібі розповідає індонезійський будинок для тварин, який врятував мавпочку.

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Крихітна мавпа любить заводити нових друзів – цього разу Бібі вдалося потоваришувати з маленьким поросятком.

Яка порода в Бібі Врятована мавпочка – це дитинча Врятована мавпочка – це дитинча макаки . Ці тварини дуже поширені в Азії та Японії. У дикій природі макаки живуть приблизно 15 – 20 років, а у неволі їх вік може сягати 30 років.

Спочатку мавпочка була трохи сором’язливою – раніше вона ніколи не бачила поросят. Та згодом спілкування налагодилось і Бібі почала розважатися з новим другом. Тваринки весело обіймались, грались та навіть разом пообідали – Бібі поділилася з поросям капустою.

Як мавпочка познайомилася з поросям: дивіться миле відео

Тваринкам було напрочуд комфортно разом – після ігор поросятко та мавпа солодко заснули, обійнявшись.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Мавпа та поросятко добряче відпочили після розваг / Скриншот з відео

З ким ще знайома Бібі

Мавпочка з індонезійського притулку дуже любить заводити нових друзів. Бібі вже встигла потоваришувати з котиком Оді, собакою Белі, папугою Рубі та навіть з козенятами й качками.

Бібі чудово проводить час з котом Оді: дивіться відео

На ютуб-каналі будинку для тварин публікуються відео з життя мавпочки та її друзів. Бібі позує для милих відео у чудових костюмах та показує, чим займається протягом дня.

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Бібі вже стала зіркою інтернету – її відео збирають мільйони переглядів.

Як мавпочка проводить ранок: дивіться чудове відео