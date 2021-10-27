Як би не старалися творці горрор-фільмів, та їм ніколи не переплюнути матінку-природу. До вашої уваги – 9 реальних істот, які дивують не тільки на Геловін.

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Грибок диявола

Хоч цей гриб не є твариною, та його "криваве" тіло заслуговує побувати в топі. Це гриб диявола, або ж кривавий зуб – рідкісний вид, який живе у Європі та Північній Америці. Гриб можна побачити навіть в Україні – тож не варто лякатися, якщо натрапите в Карпатах на "криваву" істоту.

Що за червона рідина на грибі Кривава рідина на грибі – це сік, який виділяється через надлишок води в організмі. Таке забарвлення рідина має через внутрішній пігмент. Червоний сік використовують в медицині для розрідження крові, а також збирають для створення барвників.

Кривавий гриб – не отруйний, проте не їстівний / Фото Melanie Tardif

Цей гриб – хижий та неїстівний, проте доволі корисний. Він живе у симбіозі з рослинами та допомагає їм отримувати поживні речовини. Окрім того, гриб диявола має антибактеріальні властивості, за що його цінують біологи.

Мінога

Це створіння ніби зійшло з оповідань Говарда Лавкрафта чи фільмів про підводних чудовиськ. Ця тварина називається мінога – це хижий паразит, який харчується рибою.

Хоч створіння виглядають лячно, насправді в багатьох країнах міноги – популярні ласощі. Їх готують у багатьох європейських країнах та особливо полюбляють у Латвії й Португалії.

Моторошна паща міноги пристосована для паразитування на рибах / Фото Great Lakes Image Collection

Голий землекоп

Чудернацьке створіння без хутрового покриву – це особливий гризун. Голий землекоп живе у Східній Африці та живе під землею. Він має неймовірну щелепу, яка складає приблизно чверть його ваги. Землекоп вміє рухати своїми зубами, як йому заманеться – кожен різець може повернутися в будь-яку сторону.

Окрім того, цей дивний гризун – довгожитель. На відміну від його родичів, голий землекоп може жити приблизно 30 років. Хом’яки та щурі, попри більш привабливий вигляд, можуть прожити лише 3-4 роки.

Це створіння живе вдесятеро довше, ніж його родичі / Фото University of Cambridge

Довгоп’ят

Цей дивовижний примат може налякати своїми величезними очима та непропорційним тілом, та для людини він не становить жодної небезпеки. Довгоп’ят може повертати свою голову на 180 градусів – це зумовлено унікальною побудовою хребців. Дивні гіпнотичні очі пристосовані для нічного полювання, а тонкі пальці допомагають триматися на деревах. Живе створіння на островах Південно-Східної Азії.

Довгоп’ят має величезні дивні очі / Фото britannica

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Черепаха Матамата

Ця чудернацька істота виглядає, ніби особисто застала динозаврів. Очі черепахи розташовані по боках трикутної голови, а тіло нагадує старий стовбур дерева. У Матамата напрочуд довга шия, яка схожа на зміїну.

Тварина відома своєю ненажерливістю – черепаха постійно ловить рибу, яку ковтає, не жуючи. Це зумовлено слабко розвиненими щелепами. До того ж, черепаха дуже бридлива – якщо до рота їй потрапить вже мертва рибка, вона її одразу виплюне.

Живе Матамата у Південній Америці.

Черепаха має масивну шию, проте нерозвинену пащу / Фото richardtulloch

Японський краб-павук

Ці гіганти постійно лякають рибалок та туристів – тварини, схожі на величезних підводних павуків, є найбільшими членистоногими у світі. Розмах першої пари ніг краба-павука може сягати 4 метрів, а вага – 20 кілограмів.

Істота живе в Тихому океані біля узбережжя Японії та є представником древнього роду доісторичних крабів, які жили мільйони років тому.

Краб-павук – найбільший представник членистоногих / Скриншот з ютуб-відео

Казуар

Ця птаха – страшний сон для туристів у Австралії. Тварина, схожа на нащадка динозаврів, має червону шию та велику синю голову з небезпечним дзьобом. Казуари напрочуд агресивні – часто птахи нападають на перехожих та інших тварин.

Бігають ці чудовиська зі швидкістю майже 50 кілометрів на годину, а їх пазурі можуть нанести непоправної шкоди.

Казуар – один з найнебезпечніших птахів світу / Фото Pixabay

Звичайний шаблезуб

Попри "звичайну" назву, ця риба – представник унікальних глибоководних істот.

Попри те, що чудернацьке створіння живе на дні Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, іноді воно вибирається на поверхню та лякає рибалок своєю зовнішністю. Та небезпеки для людини шаблезуб не становить – риба полюбляє ласувати ракоподібними та іншими рибами.

Ця тварина живе на дні океанів / Фото Unsplash

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Величезний довгорукий кальмар

Це рідкісне створіння залюбки завітає до ваших кошмарів – величезний кальмар Magnapinna досі лишається загадкою для науковців. Цю істоту не вдавалося зловити та дослідити, проте кілька особин все ж спіймали на камеру ентузіасти.

Досі не вщухають суперечки, чи відноситься чудовисько до родини кальмарових, чи це – окремий вид.

Руки та щупальця кальмара надзвичайно довгі та мають довжину від 4 до 8 метрів. Чим харчується створіння, досі не з’ясували.

Як виглядає підводне чудовисько: дивіться відео