Хэллоуин начинают праздновать вечером 31 октября, в канун Дня всех святых. Вы еще можете сделать неповторимый костюм для своего четырехлапого. Или просто полюбоваться фотографиями любимцев, которые празднуют этот день вместе со своими хозяевами.
Читайте также С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев
Простые костюмы, которые можно сделать собственноручно
Источник: Daily Paws
Эти несложные костюмы можно сделать за несколько часов до праздника. Ваш любимец точно поразит гостей своим обаятельным видом!
Бумажный стакан из Старбакса
Фото percy_the_papillon_dog
Пес-мочалка
Фото winniethegwp
Гарри Поттер
Фото twoweedogs
Волшебное привидение в простыне
Фото hudsonandlevisworld
Милая летучая мышь
Фото alanaclerkin
Смотрите больше фото простых костюмов / Фото из инстаграма
Костюмы для собак
Источник: Unsplash
Собаки – домашние питомцы, которые всегда рядом с хозяином. Конечно, они не хотят оставаться в стороне от семейных праздников. За вкусности можно уговорить почти любую собачку надеть костюм и наслаждаться вечеринкой вместе с вами.
Милое привидение в простыне
Фото Unsplash
Мопс-Йода
Фото Unsplash
Пес-Бэтмен
Фото Unsplash
Хэллоуинское украшение для собачки
Фото Unsplash
Собака, которую одели человеком
Фото Unsplash
Смотрите фото из традиционного Хэллоуинского парада собак в Нью-Йорке / Фото из инстаграма / Источник Daily Paws
Костюмы для кошек
Источник: Daily Paws
Котиков сложнее заставить примерить костюм, но терпение и вкусности смогут вам помочь. Для кошек тоже существует немало интересных хэлоуинских образов.
Вампир
Фото Unsplash
Симпатичная тыква
Фото Unsplash
Кот и пес Дракулы
Фото Chewy.com
Милые авокадо
Фото Chewy.com
Костюм бабушки
Фото Chewy.com
Костюмы для маленьких животных
Маленькие зверьки очень мило смотрятся в хэллоуинских костюмчиках. Вряд ли ваша ящерица или морская свинка с удовольствием будут носить этот костюм в течение вечера, но милое фото вы точно успеете сделать.
Морская свинка-пожарный
Фото Frisco
Превратите свою ящерицу в дракона
Фото Thrills&Chills
Свинка-кетчуп
Фото Thrills&Chills
Хомячок-акула
Фото Cyeollo
Трогательно Маленькая обезьянка подружилась с поросенком: видео нетипичной дружбы
Милый крошечный Бэтмен
Фото Rubie`s
Напоследок: посмотрите видео, как забавному корги не понравился костюмчик жирафа