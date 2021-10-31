Хэллоуин начинают праздновать вечером 31 октября, в канун Дня всех святых. Вы еще можете сделать неповторимый костюм для своего четырехлапого. Или просто полюбоваться фотографиями любимцев, которые празднуют этот день вместе со своими хозяевами.

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Простые костюмы, которые можно сделать собственноручно

Источник: Daily Paws

Эти несложные костюмы можно сделать за несколько часов до праздника. Ваш любимец точно поразит гостей своим обаятельным видом!

Бумажный стакан из Старбакса

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото percy_the_papillon_dog

Пес-мочалка

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото winniethegwp

Гарри Поттер

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото twoweedogs

Волшебное привидение в простыне

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото hudsonandlevisworld

Милая летучая мышь

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото alanaclerkin

Смотрите больше фото простых костюмов / Фото из инстаграма

Костюмы для собак

Источник: Unsplash

Собаки – домашние питомцы, которые всегда рядом с хозяином. Конечно, они не хотят оставаться в стороне от семейных праздников. За вкусности можно уговорить почти любую собачку надеть костюм и наслаждаться вечеринкой вместе с вами.

Милое привидение в простыне

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Мопс-Йода

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Пес-Бэтмен

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Хэллоуинское украшение для собачки

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Собака, которую одели человеком

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Смотрите фото из традиционного Хэллоуинского парада собак в Нью-Йорке / Фото из инстаграма / Источник Daily Paws

Костюмы для кошек

Источник: Daily Paws

Котиков сложнее заставить примерить костюм, но терпение и вкусности смогут вам помочь. Для кошек тоже существует немало интересных хэлоуинских образов.

Вампир

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Симпатичная тыква

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Unsplash

Кот и пес Дракулы

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Chewy.com

Милые авокадо

Костюмы для животных на Хэллоуин

Фото Chewy.com

Костюм бабушки

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Chewy.com

Костюмы для маленьких животных

Маленькие зверьки очень мило смотрятся в хэллоуинских костюмчиках. Вряд ли ваша ящерица или морская свинка с удовольствием будут носить этот костюм в течение вечера, но милое фото вы точно успеете сделать.

Морская свинка-пожарный

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Frisco

Превратите свою ящерицу в дракона

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Thrills&Chills

Свинка-кетчуп

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Thrills&Chills

Хомячок-акула

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Cyeollo

Трогательно Маленькая обезьянка подружилась с поросенком: видео нетипичной дружбы

Милый крошечный Бэтмен

Костюмы для животных на Хэллоуин
Фото Rubie`s

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