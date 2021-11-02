Актер, сыгравший Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере, решил разыграть фанатов и коллег. Он выбрал себе костюм М альчика, который выжил. Актер опубликовал фото в своем инстаграмме.

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Оделись в цвета Гриффиндора



Лабрадор Тома Фелтона / Фото из инстаграма Tom Felton

Согласно с сюжетом фильмов и книг, Драко Малфой учился на факультете Слизерин. Форма студентов факультета была серебристо-зеленой.

На Хэллоуин Том Фелтон решил примерить красное с золотом: цвета Гриффиндора. Характерные очки и шрам на лбу свидетельствуют о том, что он копирует образ Гарри Поттера.



Актер в образе Гарри Поттера и его собака / Фото из инстаграма Tom Felton

Пес актера, черный лабрадор, стоит рядом с ним в кадре. На шею собаки на дели теплый шарф – точь-в-точь такой, как носили гриффиндорцы в фильме.



Том Фелтон сыграл Драко Малфоя / Фото Peter Mountain

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Собаке не понравился хэллоуинский костюм: видео

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