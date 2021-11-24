Украинцы уже хорошо знают кота Степана из-за его невероятных фото. Теперь, благодаря певице Бритни Спирс, он стал хорошо известен и за пределами родной страны.

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"Я только что со съемок сериала "Идол". В нем гарантированно будут хиты и много ярких моментов. Надеюсь, что вы весело проводите время. А если вдруг потеряете со мной связь, то знайте, я могу где-то зависать с этим котом", — подписала фото Бритни Спирс.



Фотография, которую выставила Бритни Спирс / Фото инстаграм

Известно, что эта фотография кота Степана понравилась не только американской звезде, но и многим активно распространяющим ее пабликам.

Что известно о коте

Кот Степан активно собирает аудиторию, как на своей странице в инстаграм, так и в тикток. Например, одно из его видео собрало более 32 миллионов просмотров и около 8 миллионов лайков.

Смотрите видео кота Степана из тикток:

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Вместе с хозяйкой Аней Степан живет в харьковской многоэтажке. Четвероногого подобрали с улицы, когда он еще был котёнком. Сейчас ему уже 13 лет.

Известно, что идея контента появилась случайно. Анна однажды заказала пиццу, а Степан запрыгнул на стул и сел рядом. Теперь на кадрах еда меняется, но взгляд Степана остается.