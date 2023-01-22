Евакуйованим з Донеччини тваринам шукають господарів Кожен може зробити добру справу, прихистивши чотирилапих із бойових точок, які залишилися зовсім самі. Так, тварини, евакуйовані з Донеччини, перебувають у ветеринарно-реабілітаційному центрі "Бім" у Кропивницькому, й шукають господарів. Про це розповіла кропивничанка Катерина Дорош. Читайте також Талісман з-під Бахмута: у Хмельницькій міськраді житиме кошеня, яке привіз військовий

Кропивничанка проїхала 2 000 кілометрів, щоб врятувати тварин. З початку повномасштабного вторгнення Росії це була її третя поїздка.

Такі старенькі собаки. Лише один відсоток зі ста, що ми їх прилаштуємо. Але ми все одно віримо в диво. Усе ж таки це тварини, які приїхали зі Сходу України, вони побачили багато чого поганого. Може, в когось серце тьохне,

– підкреслила Катерина.

З села Катеринівка жінці вдалось забрати 7 собак і 3 коти. Їхні господарі загинули через обстріли або евакуювались, не маючи змоги забрати улюбленців із собою. Всі вони оселилися в покинутих хатах, й виживали доки їх не забрали у центр.

Евакуйовані з Донеччини тварини шукають домівку / Фото Суспільне Кропивницький

Також в одному із дворів кропивничани натрапили на собаку й кота. Кішка надзвичайна красуня, її виставлятимуть на прилаштування.

Кішка, яку евакуювали з Донеччини / Фото Суспільне Кропивницький

У селі Богородичне Краматорського району жінка забрала дві собаки й кота.

Жінка евакуювала 72 тварини

За 3 поїздки на Схід України Катерина евакуювала 72 тварини. Цього разу вивезти з Донеччини вдалось дев'ять собак і п'ять котів.

Рятувати покинутих тварин жінка хотіла б їздити частіше, але кропивницький центр переповнений – наразі там живуть 305 собак і 35 котів. Тому каже, що залюбки привезе тварин людям, які погодяться прихистити їх у себе.