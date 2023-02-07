Днями на одну із таких камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими. Дивіться також Біля станції "Вернадський" ростуть синьоокі баклани: полярники показали неймовірні фото

Це надзвичайно спритна і граціозна хижа тварина. Її гнучке та струнке тіло може блискавично рухатись і на землі, і по деревах.

На опублікованій світлині – куниця лісова влаштувала собі милі потягеньки. Мабуть, тварина вирішила трохи розім'яти тіло після довгих посиденьок на дереві. Водночас у біосферному заповіднику наголосили, що вона хижак, і не варто милуватися й думати, що вона абсолютно невинна.

Тому такі милі її потягеньки не повинні вводити в оману: куниця розімне м'язи й подасться на чергове полювання,

– зауважили в повідомлені.