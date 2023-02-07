У Чорнобильській зоні вдалося сфотографувати куницю лісову
Днями на одну із таких камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.
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Це надзвичайно спритна і граціозна хижа тварина. Її гнучке та струнке тіло може блискавично рухатись і на землі, і по деревах.
На опублікованій світлині – куниця лісова влаштувала собі милі потягеньки. Мабуть, тварина вирішила трохи розім'яти тіло після довгих посиденьок на дереві. Водночас у біосферному заповіднику наголосили, що вона хижак, і не варто милуватися й думати, що вона абсолютно невинна.
Тому такі милі її потягеньки не повинні вводити в оману: куниця розімне м'язи й подасться на чергове полювання,
– зауважили в повідомлені.
У Чорнобильській зоні вдалося сфотографувати куницю лісову / Фото з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"
Куниця лісова: коротко
Хутро куни лісової забарвлено у каштановий або темно-коричневий колір з жовтуватою округлою горловою плямою. Зимове хутро довге і шовковисте, влітку шерсть коротша і жорсткіша. Тіло довгасте з відносно короткими лапками та волосяним покровом на ступнях. Хвіст порівняно довгий і пухнастий, і його функція полягає у збереженні рівноваги при лазінні й стрибанні.
За словами фахівців, ця тварина розміром більша за свійського кота та є всеїдною. ЇЇ м'ясний раціон переважно поповнюють комахи. Однак в заповіднику кажуть, що куниця може вполювати й більшу здобич – білок, вужів, жаб, дрібних гризунів, зайців та деяких птахів.
До слова, хутро куни лісової цінується набагато більше, ніж хутро куни кам'яної: воно м'яке, шовковисте, соболине, особливо взимку. У результаті інтенсивного полювання куни цього виду стали в багатьох місцевостях рідкісними тваринами, хоча завдяки великому ареалу розповсюдження в цілому не вважаються під загрозою зникнення.