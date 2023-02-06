Українські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани.

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За місяць вони виростають такими "пухнастиками", що за розмірами часто не відрізняються від батьків (хоча тіло в них менше), а пір'ям починають обростати десь за 2 місяці після народження.

На перших світлинах – новонароджені бакланята, вони зовсім дрібненькі та голі, схожі на дитинчат динозаврів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом.

Фото зробили українські біологи на одному з сусідніх островів – Пітермані. Там є дві колонії синьооких бакланів, які українські вчені постійно моніторять.

Одна величенька – там понад півсотні гнізд, а інша маленька – до 15. У кожному з гнізд – від одного до трьох пташенят. Водночас на нашому острові Галіндез цього року баклани не гніздують, хоча минулі кілька сезонів такі спроби були. Чому їм це не вдається – наразі невідомо,

– написали полярники.

За їх словами, синьоокі баклани схожі на субантарктичних пінгвінів й часто гніздують поруч.

Біля станції "Вернадський" поруч з пінгвінами ростуть синьоокі баклани / Фото Сергія Глотова