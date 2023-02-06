Українські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани.
Різниця між фото – близько місяця. Неймовірні фото опублікував Національний антарктичний науковий центр.
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На перших світлинах – новонароджені бакланята, вони зовсім дрібненькі та голі, схожі на дитинчат динозаврів. Поступово малята вкриваються коричневим пухом.
Українські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани / Фото Сергія Глотова
Поступово пташенята вкриваються коричневим пухом / Фото Сергія Глотова
За місяць вони виростають такими "пухнастиками", що за розмірами часто не відрізняються від батьків (хоча тіло в них менше), а пір'ям починають обростати десь за 2 місяці після народження.
Який вигляд мають синьоокі баклани / Фото Сергія Глотова
Фото зробили українські біологи на одному з сусідніх островів – Пітермані. Там є дві колонії синьооких бакланів, які українські вчені постійно моніторять.
Одна величенька – там понад півсотні гнізд, а інша маленька – до 15. У кожному з гнізд – від одного до трьох пташенят. Водночас на нашому острові Галіндез цього року баклани не гніздують, хоча минулі кілька сезонів такі спроби були. Чому їм це не вдається – наразі невідомо,
– написали полярники.
За їх словами, синьоокі баклани схожі на субантарктичних пінгвінів й часто гніздують поруч.
Біля станції "Вернадський" поруч з пінгвінами ростуть синьоокі баклани / Фото Сергія Глотова
Як ростуть синьоокі баклани / Фото Сергія Глотова
Нагадаємо, раніше полярники поділились надзвичайно милими фото субантарктичних пінгвіненят, які гніздяться поблизу дослідницької станції "Академік Вернадський". Пташенята народилися на початку грудня 2022 року.
Крім того, цьогоріч українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в облозі величезної кількості пінгвінів. Полярники жартують, що "це експансія", але фахівці пояснюють справжню причину такого "пінгвін-буму".