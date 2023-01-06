Малята підросли, але все ще тримаються біля батьків. Вони вже встигли стати улюбленцями соціальних мереж, науковці регулярно діляться унікальними знімками цих полярних птахів. І на початку січня 2023 року показали, як ті підросли за місяць.

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Пам'ятаєте перших субантарктичних пінгвінів цього сезону, які народилися на нашому острові на початку грудня? Вони були такі маленькі, незграбні та сіренькі... А тепер подивіться, які вони вже пузанчики!

– написали у центрі.

Зараз їм близько місяця. Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та міняти його на пір'я, як у дорослих пінгвінів.

За словами вчених, пташенята ще залишаються в гнізді і повністю залежать від батьків. Мама і тато годують їх по черзі крилем, що ловлять в океані. Щоб поїсти, пінгвіненята залазять дзьобом у рот до своїх батьків. Полярники жартують, що з боку це може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малюка.