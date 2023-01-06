Полярники показали, як підросли пінгвіненята, що мешкають біля "Вернадського"
Малята підросли, але все ще тримаються біля батьків. Вони вже встигли стати улюбленцями соціальних мереж, науковці регулярно діляться унікальними знімками цих полярних птахів. І на початку січня 2023 року показали, як ті підросли за місяць.
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Пам'ятаєте перших субантарктичних пінгвінів цього сезону, які народилися на нашому острові на початку грудня? Вони були такі маленькі, незграбні та сіренькі... А тепер подивіться, які вони вже пузанчики!
– написали у центрі.
Зараз їм близько місяця. Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та міняти його на пір'я, як у дорослих пінгвінів.
За словами вчених, пташенята ще залишаються в гнізді і повністю залежать від батьків. Мама і тато годують їх по черзі крилем, що ловлять в океані. Щоб поїсти, пінгвіненята залазять дзьобом у рот до своїх батьків. Полярники жартують, що з боку це може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малюка.
Субантарктичні пінгвіни: що треба знати
Ці пташенята гніздяться колоніями на прибережних рівнинах поблизу від піщаних або галькових пляжів. У кожній колонії налічують кілька сотень пар. Щороку колонія переміщається на кілька метрів від попереднього місця, але іноді можуть переміститися на багато кілометрів.
Вони харчуються рибою, ракоподібними та молюсками. Дорослі представники виловлюють живність неподалік від берега на глибинах 20 – 100 метрів. Хоча пінгвіни можуть пірнати на глибину понад 200 метрів, і досягати під водою швидкості 36 кілометрів за годину. Це робить їх найшвидшими з усіх пінгвінів.