Виявилося, що птах отримав травму після того, як влетів у бік будинку. Коли поранену сову привезли до ветеринара, з'ясувалося, що вона сліпа. І те, що він не бачив, куди летить, і стало причиною "аварії". Дивно, але саме очі сови, які схожі на галактику, одразу привернули їхню увагу.

Його передали в центр порятунку the Wildlife Learning Center, де красень отримав кличку Зевс. Там його відновили, і він живе там донині. Оскільки мила сова сліпа, вони не могли просто випустити її назад у дику природу.

Його загальний стан – капсулярна катаракта, білі плями, які блищать в його очах, викликані унікальними згустками фібрину / пігменту крові. Ці пігменти створюють унікальний зоряний погляд, за який він добре відомий, звідси й ім'я Зевса,

– сказав один із працівників центру.

Ще у 2014 році фотографії зоряної сови стали вірусними в Інтернеті. І саме так сліпа сова Зевс стала зіркою. Минуло 5 років відтоді, як цей особливий птах потрапив у заголовки ЗМІ, але його шанувальники й досі не можуть натішитися ефектними очима. Навіть на фотографіях створюється відчуття, ніби бачиш космос, просто дивлячись в його очі.