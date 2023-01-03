Переляканий пес одразу втік від рятувальників, але ми раді, що він живий,

— написали в ДСНС.

Собаку, яка могла задихнутися або потонути, витягли за допомогою рятувальної мотузки.

Бідолаха навіть не дав можливості обмити себе, але, головне, що тварина жива і на волі.

В Одесі з вигрібної ями на автостоянці врятували собаку / Фото ГУ ДСНС Одеської області