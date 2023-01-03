В Одесі з вигрібної ями на автостоянці врятували собаку
Інцидент трапився на території автостоянки. Там собака впала у вигрібну яму, скавулів, що почули, й викликали рятувальників, які оперативно прибули на місце. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС Одеської області.
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Переляканий пес одразу втік від рятувальників, але ми раді, що він живий,
— написали в ДСНС.
Собаку, яка могла задихнутися або потонути, витягли за допомогою рятувальної мотузки.
Бідолаха навіть не дав можливості обмити себе, але, головне, що тварина жива і на волі.
В Одесі з вигрібної ями на автостоянці врятували собаку / Фото ГУ ДСНС Одеської області