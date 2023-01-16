Українські полярники розповіли про нашестя пінгвінів біля "Вернадського"
Полярники жартують, що "це експансія", й пінгвіни потроху захоплюють станції. Але фахівці пояснюють справжню причину такого "пінгвін-буму".
Дивіться також "Які вони вже пузанчики": українські полярники показали маленьких пінгвіненят – милі фото
Національний антарктичний центр каже, що причина зростання популяції птахів біля станції природна.
Головною причиною вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція,
– йдеться в повідомленні.
Раніше морози, зареєстровані в цій місцевості, були нижчими за 20 градусів, і через лід пінгвіни не могли ефективно полювати й вибирали території на північ, де крига не застоювалася. Але потепління прийшло і на антарктичний материк, і у 2007 на мисі Марина-Пойнт біля станції з'явилися перші гнізда пінгвінів.
Так, з 2011-го до 2022 року кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на острові зросла більш як в 6 разів:
- 2011-й – 220 гнізд;
- 2022-й – 1 434 гнізда.
Рекордним був 2020 рік – біля станції "Академік Вернадський" полярники нарахували 1 800 гнізд пінгвінів.
Кількість гнізд субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського" / Фото Антарктичного центру
Птахи розширили територію проживання
Торік через велику сніжність навесні, коли місця гніздування в низинах стали непридатними, та ростом своєї ж чисельності пінгвіни стали "скелелазами". Вони оселилися на колись недосяжних для них скелях в районі Пінгвін-Пойнта, а також на куполі Говорухи – домінівній височині острова.
Біля української антарктичної станції масово селяться пінгвіни / Фото Сергія Глотова
У такий спосіб ці птахи значно розширили ареал свого проживання, цьогоріч процес триває.
Зміна кількості популяції субантарктичних пінгвінів наразі одна з небагатьох чітко задокументованих реакцій природи на останні зміни клімату в регіоні. Тому це питання перебуває в епіцентрі уваги українських вчених,
– заявили у Центрі.
Працівники станції зазначають, що великі колонії чорно-білих птахів формують відчуття, ніби мешкаєш на птахофабриці. Галіндез, за їх словами, почав змінюватися на очах.
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський" / Фото Сергія Глотова
Українські полярники розповіли про нашестя пінгвінів біля станції "Вернадського" / Фото Сергія Глотова