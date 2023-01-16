Головною причиною вчені вважають пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез, де розташована станція,

– йдеться в повідомленні.

Раніше морози, зареєстровані в цій місцевості, були нижчими за 20 градусів, і через лід пінгвіни не могли ефективно полювати й вибирали території на північ, де крига не застоювалася. Але потепління прийшло і на антарктичний материк, і у 2007 на мисі Марина-Пойнт біля станції з'явилися перші гнізда пінгвінів.

Так, з 2011-го до 2022 року кількість гнізд субантарктичних пінгвінів на острові зросла більш як в 6 разів: