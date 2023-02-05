Возз'єднання людини з дикою природою трапилось по дорозі від Черкас на Мошни. Місцева жителька Надія Коваленко поділилася у тіктоці відео, яке менш ніж за добу облетіло мережу, зібравши сотні лайків та коментарів. Про це пише 24 Канал.

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Що трапилось

На відео можна побачити, що сімейство диких кабанів вийшло до людей їсти. Добре видно 2 величезних кабани, які перебувають попереду зграї, кількох менших "підлітків" та з десяток малесеньких кабанчиків. Надія Коваленко повідомила, що коли кабани вийшли до дороги, люди зупинялися, виходили з автівок та починали годувати тварин.

Добрі люди почали кидати їм кукурудзу, хліб та різні овочі. Дикі тварини радо споживали подарунки місцевих й наближались до людей дуже близько, без агресії та страху.

Користувачів мережі розчулила поведінка тварин та доброта людей. Проте люди, що живуть біля лісу, зауважують, що краще годувати кабанів подалі від дороги. Адже тварини звикають, вибігають на трасу, щоб просити їсти й потрапляють у ДТП.

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