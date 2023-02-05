Возз'єднання людини з дикою природою трапилось по дорозі від Черкас на Мошни. Місцева жителька Надія Коваленко поділилася у тіктоці відео, яке менш ніж за добу облетіло мережу, зібравши сотні лайків та коментарів. Про це пише 24 Канал.
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Що трапилось
На відео можна побачити, що сімейство диких кабанів вийшло до людей їсти. Добре видно 2 величезних кабани, які перебувають попереду зграї, кількох менших "підлітків" та з десяток малесеньких кабанчиків. Надія Коваленко повідомила, що коли кабани вийшли до дороги, люди зупинялися, виходили з автівок та починали годувати тварин.
Добрі люди почали кидати їм кукурудзу, хліб та різні овочі. Дикі тварини радо споживали подарунки місцевих й наближались до людей дуже близько, без агресії та страху.
Користувачів мережі розчулила поведінка тварин та доброта людей. Проте люди, що живуть біля лісу, зауважують, що краще годувати кабанів подалі від дороги. Адже тварини звикають, вибігають на трасу, щоб просити їсти й потрапляють у ДТП.
Реакція соцмереж:
- "Такі милі"
- "Ніколи такого не бачила, бідні, голодні. Дякую добрим людям, що пригощають"
- "Війна в Україні об'єднала і людей, і тварин. Доброта українців, це щось неймовірне. Хай всі будуть щасливі і здорові..."
- "Світ не без добрих людей, на жаль таких дуже мало залишилося. Дякую Вам що ви такі є"
- "Їх зараз так мало осталося, хоч би не з'явився той хто їх вбиває і їсть"
- "Які в нас люди хлібосольні. Завжди мають чим пригостити всіх"
- "Взагалі не можна так робити. Бо зараз люди їх годують, а потім інші люди не зупиняться і зіб'ють. Звірі ж голодні і не розуміють"
- "Зараз тяжко і тваринкам вижити. Дякую людям, що підкормлюють. Сподіваюсь, що мисливці не скористаються моментом, зараз заборона на полювання"