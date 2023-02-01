Бахмутська Зірка підкорює серця прикордонників

Цього разу українці зворушені кадрами із Бахмута. На відео – працівники Державної прикордонної служби України потрапили під чари конячки на кличку Зірка.

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Так, на опублікованих кадрах прикордонники зупинилися десь у полі, ймовірно, перепочити. Там на них і чекала Зірка. Конячка вирішила трохи відволікти воїнів від постійних обстрілів та почала загравати з ними.

Спершу вона просто ніжилася з одним із прикордонників, а потім розцілувала його.

Зірко, дай "цьом", дай "цьом",

– підхопив ініціативу він.

Чоловік додав, що Зірка "щира українка, наша лялька".

Крім того, на відео видно, що захисники дали їй смаколики. Мабуть, у такий спосіб Зірка віддячила прикордонникам.

Конячка розцілувала прикордонників: дивіться відео

Прикордонники прихистили собаку Банана з Донеччини

Чимало тваринок, які залишилися без домівок, прихистили працівники Державної прикордонної служби України. ДПСУ показала пса Банана, якого прикордонники знайшли на Донеччині.

Собака всюди супроводжував бійців. За словами прикордонників, коли Банан ховався за їхні спини, вони знали, що скоро буде обстріл. Згодом прикордонник на псевдо "Кеп" відчув особливий зв'язок з Бананом й забрав його з собою.

Зверніть увагу: попри щільні ворожі обстріли, патрульні Краматорська та Слов'янська не тільки виконують службові обов'язки на деокупованих територіях, але й турбуються про чотирилапих друзів. Інспектори регулярно закупають корм та годують безпритульних тварин.