Спочатку корови були свійськими, втім, після смерті господарів тварини почали жити на волі. Про унікальних мешканців розповіли в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

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Науковці кажуть, що спочатку дві родини самоселів тримали свійських корів у місті Чорнобиль та селі Луб'янка (в останньому було 7 голів). Коли у 2016 році померли їх господарі, стадо почало жити на волі.

Природоохоронці показали стадо диких корів, що мешкають у Чорнобилі / Фото з фотопасток проєкту "Полісся - дика природа без кордонів"​

Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. У передвоєнні часи стадо налічувало до 20 голів.

Цікаво дізнатись, як почувають себе унікальні мешканці Чорнобильського заповідника – стадо диких корів? Точно – добре. Живуть і пасуться в околицях Чорнобиля – там, де і звикли. Моніторинг науковців та світлини з фотопасток це підтверджують,

– йдеться у дописі.

У заповіднику зазначають, що корови навчились виживати без людей, адже предки корів – вихідці з дикої природи. За кілька років стадо настільки здичавіло, що при появі людини чи автомобіля прудко втікало в найближчі хащі.

У Чорнобилі показали стадо диких корів / Фото з фотопасток проєкту "Полісся - дика природа без кордонів"​

Як корови виживають у Зоні відчуження

На території зони відчуження чимало покинутих будівель, які стадо використовує для захисту від вітру та опадів. Кормів на заповідній території вдосталь. Навіть взимку, коли випадає сніг, тварини викопують суху траву копитами,

Зазначається, що в цих корів нема потреби доїтися як, наприклад, у свійських. Їх цикл лактації нормалізується і прив'язаний до народження телят.

Тварини належать до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи / Фото з фотопасток проєкту "Полісся - дика природа без кордонів"​

З кінця 2018 року за унікальними мешканцями Зони спостерігають спеціалісти Заповідника. За їхніми словами, корови здорові, здатні захищати себе та своїх телят.

Нагадаємо, днями на одну із камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.