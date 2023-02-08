На Вінниччині завчасно прокинулись борсуки
Зокрема, на Вінниччині було помічено сліди борсука, який прокинувся зі сплячки раніше. Про це повідомили у Національному природному парку "Кармелюкове Поділля".
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Так, при проведенні патрулювання території парку, інспекторами ПНДВ відмічено сліди борсука європейського (Meles meles).
Зазвичай у цей період він перебуває у зимовій сплячці, проте, судячи зі слідів та знімків фотопастки, цього не сталося.
На Вінниччині прокинулися борсуки / Фото НПП "Кармелюкове Поділля"
Окрім цього, науковці парку також помітили лелек, які для НПП "Кармелюкове Поділля" є мігрувальним видом. На території Любомирського ПНДВ відмічено 14 особин лелек, з них:
- 10 особин лелеки білого (Ciconia ciconia);
- 4 особини − лелеки чорного (Ciconia nigra), занесеного до Червоної книги України.
Лелека чорна / Фото Вікіпедія