Днями двоє із них потрапили у фотопастку, що встановлені у Зоні відчуження. Відповідні кадри опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

На світлині видно, що червонокнижні тварини видобувають собі їжу з-під снігу.

І коні пасуться. Так добувають суху траву з-під снігу копитні, в тому числі коні Пржевальського,

– сказано в повідомленні.

В заповіднику додали, що голодними звірі не залишаються ніколи – "що копитами вигребуть, що зверху понадкушують".

У Чорнобилі показали коней Пржевальського / Фото з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"

Коні Пржевальського: коротко

Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, що донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii. Довжина тіла – 200 – 250 сантиметрів, висота у холці 124 – 153 сантиметрів, вага – 230 – 350 кілограмів. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті.

Пржевальського – рідкісний або вид, що зникає. У дикій природі цей вид повністю зник у середині XX століття, зберігся лише у зоопарках. Загроза зникнення цього виду досі лишається. Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати у природі не менше 5 саморегульованих стійких популяцій, одна з таких місцевих популяцій існує у Чорнобильському заповіднику.

Інші звірі, які потрапили у фотопастки в Чорнобилі: