У Чорнобилі показали коней Пржевальського
Днями двоє із них потрапили у фотопастку, що встановлені у Зоні відчуження. Відповідні кадри опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
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На світлині видно, що червонокнижні тварини видобувають собі їжу з-під снігу.
І коні пасуться. Так добувають суху траву з-під снігу копитні, в тому числі коні Пржевальського,
– сказано в повідомленні.
В заповіднику додали, що голодними звірі не залишаються ніколи – "що копитами вигребуть, що зверху понадкушують".
У Чорнобилі показали коней Пржевальського / Фото з фотопасток проєкту "Полісся – дика природа без кордонів"
Коні Пржевальського: коротко
Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, що донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii. Довжина тіла – 200 – 250 сантиметрів, висота у холці 124 – 153 сантиметрів, вага – 230 – 350 кілограмів. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті.
Пржевальського – рідкісний або вид, що зникає. У дикій природі цей вид повністю зник у середині XX століття, зберігся лише у зоопарках. Загроза зникнення цього виду досі лишається. Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати у природі не менше 5 саморегульованих стійких популяцій, одна з таких місцевих популяцій існує у Чорнобильському заповіднику.
Інші звірі, які потрапили у фотопастки в Чорнобилі:
- Природоохоронці показали стадо диких корів, що мешкають у Чорнобилі. На кадрах видно, що вони живуть розміреним життям й спокійно пасуться.
- Днями на одну із камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.
- У Чорнобильському заповіднику мешкає чимало тварин, занесених до Червоної книги. Одним із них є лось європейський, якого вдалося "спіймати".
- У Чорнобильському заповіднику показали вовка, який шукав "обід" у снігу – він "засвітився" на одну із фотопасток.