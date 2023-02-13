Адже на фото – невловний сніговий барс. Саме цей кадр, на якому рідкісний гірський мешканець позує перед камерою, підкорило фанатів дикої природи.

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"Світ снігового барса" переміг у конкурсі Wildlife Photographer of the Year

Фотографії були зроблені під час трирічного проєкту за допомогою фотопастки без приманки в індійських Гімалаях. Акуратно встановлена в горах Ладакху на півночі Індії, камера Саші захопила невловного снігового барса в ідеальній позі.

Фото рідкісного гірського мешканця вдалося зробити за допомогою фотопастки / Фото Sascha Fonseca

Журі відібрало світлини Саші як номінанта на приз глядацьких симпатій. Кадри здобули перемогу з майже 39 000 заявок, отриманих з 93 країн світу. Неземна краса снігового барса та його оточення підкорили публіку, адже зображення набрало майже 6 000 голосів.

Сніговий барс потрапив у фотопастку / Фото Sascha Fonseca

Виявити снігового барса дуже важко, оскільки його шерсть дозволяє тварині легко маскуватися на тлі скелястих, сніжних околиць. Крім того, ці тварини активні в основному на світанку і в сутінках. Тому найчастіше "спіймати" його можна у фотопастку взимку, коли той спускається з гір на полювання.



"Світ снігового барса" переміг у конкурсі Wildlife Photographer of the Year / Фото Sascha Fonseca За словами Фонсеки, він був зачарований тваринами з дитинства, але фотографувати почав у 2013 році. Зараз подорожує у віддалені місця в надії зняти великих котів. Фотограф спеціалізується на фотопастках, що дозволяють йому робити знімки дикої природи великим планом.

Сніговий барс: що відомо

Сніговий барс, ірбіс чи сніговий леопард – це великий хижий ссавець сімейства котячих, що мешкає в горах Центральної Азії на висоті 3,5 – 4 тисячі метрів. Єдиний сучасний представник сімейства, який проживає винятково в холодному кліматі.

Через важкодоступність місць проживання і потайний спосіб життя цього плямистого красеня, наявні оцінки чисельності даного виду ґрунтуються тільки на експертних висновках і є орієнтовними. Наразі снігові барси належать до вразливих видів через браконьєрство і знищення кормової бази – за приблизними оцінками їх на планеті від 4,5 до 7 тисяч. Найбільше мешкає в Китаї, Монголії, Непалі та Індії.