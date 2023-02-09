За словами очевидців, леопард пробрався на перший поверх будівлі суду близько 16:00. Тварина посіяла хаос і метушню – люди розбігалися в пошуках безпечного місця, а адвокати зачинилися в кабінетах.

Очевидно, що така біганина розбудила у леопарда інстинкт мисливця і він накинувся на кількох людей. Зокрема, постраждав поліцейський та адвокат, який намагався відбити звіра лопатою та палицею.

Загалом від несподіваного нападу хижака постраждало щонайменше шестеро людей.

Поліцейський та адвокати намагаються вигнати леопарда, але той женеться за ними: відео

Люди зібралися в одному місці, щоб врятуватися: дивіться відео

На місце події прибули декілька карет швидкої допомоги, які терміново доправили постраждалих до лікарні.

Заспокоїти та приборкати дику тварину вдалося співробітникам лісового департаменту, яких викликали до будівлі суду.