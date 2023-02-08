Величезна риба-тунець "вбила себе" в акваріумі через спалах камери
Тунець "вбив себе" в акваріумі, різко запливши в його скляний резервуар, оскільки був засліплений спалахом. Шокуючі кадри були опубліковані на платформі Reddit і викликали чимало суперечок щодо доречності фотографування зі спалахом у водних музеях.
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На кадрах видно, як відвідувачі фотографують спалахом акваріум з рибою. Яскравий спалах, ймовірно, налякав одну з них, після чого вона раптово б'ється об скло, вбиваючи себе. Потім поранений тунець опускається на дно акваріума, залишаючи кривавий слід.
Жахливий інцидент шокував гостей, і можна почути, як деякі задихалися після того, що побачили.
Риба врізалася в скло і "вбила себе" через спалах камери: дивіться відео
Використання фотоспалаху в акваріумах має бути заборонено
Ця тривожна подія змусила користувачів Reddit прокоментувати відео, стверджуючи, що використання фотоспалаху в акваріумах має бути заборонено.
Вони пишуть, що це може викликати хвилювання та агресивність риб. Також зазначається, що риби не бачать скла і думають, що вода продовжує рухатися в цьому напрямку, оскільки спалахи нагадують світло, що відбивається від води.
Користувачі залишили різні коментарі щодо цього інциденту:
- "Я завжди дотримувався правила "зйомки без спалаху" в акваріумі, але я ніколи не знав, чому і що може статися".
- "Це всі ті люди, які навіть не знають, що таке спалах, не кажучи вже про те, як його вимкнути".
- "Хоча я розумію обурення, що це спричинило самогубство риби, я підозрюю, що це було ненавмисно. Хоча, очевидно, їм слід було ще раз перевірити, щоб переконатися, що спалах вимкнено".