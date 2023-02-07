Навколо станції "Вернадського" нині триває справжній бебі-бум субантарктичних пінгвінів. Дорослих пінгвінів тут уже близько трьох тисяч, а малюків – біля 1 300.

Момент появи пінгвіненя на світ: дивіться відео

Популяція субантарктичних пінгвінів на Галіндезі суттєво зросла

У науковому центрі нагадали, що за останні 15 років популяція субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез суттєво зросла. Якщо 2007 року тут лише почали з'являтися перші гнізда, то рекордного 2020 їх було – 1 800.

Через брак місця на берегах острова пінгвінам навіть довелося заснувати нову, третю субколонію в центральній частині. Зараз на Галіндезі трохи більш як 1 600 гнізд.

В центрі додали, що постійний моніторинг пінгвінів дає змогу вченим чітко задокументувати факт зміни клімату в регіоні та реакцію на нього природи. Адже субантарктичні пінгвіни – теплолюбні, і на острів перемістилися лише тоді, коли умови для них тут стали комфортними.

Нагадаємо, раніше полярники поділились надзвичайно милими фото субантарктичних пінгвіненят, які гніздяться поблизу дослідницької станції "Академік Вернадський". Пташенята народилися на початку грудня 2022 року.

Крім того, цьогоріч українська антарктична станція "Академік Вернадський" опинилась в облозі величезної кількості пінгвінів. Полярники жартують, що "це експансія", але фахівці пояснюють справжню причину такого "пінгвін-буму".