У Чорнобилі помітили вовка, який вийшов на полювання

Ймовірно, саме цим і займався вовк, який "засвітився" на нещодавніх знімках із фотопасток, розташованих у Чорнобилі. Ніс сіроманця був весь у снігу, мабуть, щось винюхував. Відповідні кадри опублікували у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

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Вовк – це типовий хижак, який вміє полювати на великих копитних, як-от лосів, сарн і диких свиней. Втім, велику роль в харчуванні сіроманців відіграють й менші тварини – бобри, борсуки, зайці. А ще – дрібні гризуни. В організації наголосили, що не тільки лисиці, а й вовки вміють добре "мишкувати".

У Чорнобилі помітили вовка, який вийшов на полювання / Фото з фотопасток проєкту "Полісся - дика природа без кордонів"

Кадри, які з'явилися в мережі, показують, що хижак нишпорив у снігу – його видав ніс. Ймовірно, вовк шукав щось смачненьке на "обід", а точніше слід, який приведе до здобичі.

Можливо, саме цим процесом (полюванням) і був зайнятий хижак на фото. А якщо ні, то чому на носі в нього залишився сніг?

– підкреслили у заповіднику. Вовк: коротко Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та пристосування до тривалого бігу при переслідуванні своїх жертв. Дорослий вовк зазвичай більший за вівчарку: довжина тіла з головою і без хвоста досягає 135 – 160 сантиметрів, хвіст – 40 – 52 сантиметрів. Висота в плечах 80 – 95 сантиметрів. Вага зазвичай 45 – 60 кілограмів.



У Чорнобилі помітили вовка, який вийшов на полювання / Фото з фотопасток проєкту "Полісся - дика природа без кордонів"

Забарвлення та розміри вовків піддаються сильній індивідуальній та географічній мінливості. Тільки на території Євразії нараховується 10 – 15 підвидів, і десь стільки ж в Північній Америці. Найбільші вовки трапляються в крайній півночі ареалу, в лісотундровій та тундровій зонах, найменші – на півдні. Перші забарвлені в дуже світлі тони, а взимку практично зовсім біліють. В лісовій зоні мешкають вовки найбільш посилено забарвлених підвидів, тоді як на півдні, в пустелях, їх змінюють тварини тьмяно-жовтого кольору.

Інші звірі, які потрапили у фотопастки в Чорнобилі: