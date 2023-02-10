Військовий розповів про порятунок та евакуацію вовчиці з-під Бахмута

Військовослужбовець В'ячеслав розповів, що спочатку це була звичайна виснажена собака, але ручна. Звіра передали волонтерам, які доставили її до екопарку на Полтавщині. Наразі "Манюня", так нарекли її військові, перебуває на лікуванні.

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За його словами, під час їх першої зустрічі вона була з іншими собаками, підійшла до них. Військові її погладили й далі пішли. Через два дні вони забрали її до себе, бо та була дуже худою.

Відпоювали її водичкою, бо не дуже їла суху їжу, давали їй молоко та бульйон. Тварина була ручною, ми не думали, що це вовчиця, лапки в неї маленькі. Вона ручна, я її навіть на руки брав. Ми її називали "Манюня",

— згадує військовий.

Він додав, що тварина була дуже слабкою. Зовні поранень Манюня не мала. Воїни розмістили вовчицю у теплому місці, постелили ковдру, де більшу частину часу вона спала. Те, що це вовк, військові зрозуміли, коли від неї розбігалися собаки, яких там чимало.

Український військовий розповів про порятунок та евакуацію вовчиці з-під Бахмута / Фото з особистого архіву військового В'ячеслава

Хижак був у бійців два – три дні, а потім волонтери її прийняли до себе. Військовий каже, що про господарів вовчиці точно ніхто не знає.

Наразі тварина перебуває на лікуванні в екопарку на Полтавщині.

Під Бахмутом українські бійці врятували вовчицю / Фото з особистого архіву військового В'ячеслава

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