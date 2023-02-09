Як прикордонниця знайшла загублену чотирилапу напарницю

Саме це трапилося із вихованицею прикордонниці Лізи. Її "подруга" Вільма втекла через гучний вибух, Ліза шукала собаку, але безрезультатно. І, на щастя, напарниці возз'єдналися.

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Ліза та Вільма служать на Очаківському напрямку, де часто буває гучно. Нещодавно, поки прикордонниця несла службу в наряді, її підопічна німецька вівчарка Вільма перебувала у вольєрі. Якось стався сильний вибух, собака злякалася та втекла. Ліза каже, що сама знепритомніла від цього звуку.

Прикордонниця намагалася шукати чотирилапу напарницю по місту, але певний час всі спроби були марними. Але, хіба ж може щось розлучити справжніх "подруг"?! Звісно, ні – добрі люди все ж допомогли знайти загублену тварину, і дівчата знову разом наближують нашу перемогу.

Я приїхала, вона мене за кілометр почула, і на радощах прибігла,

– розповіла Ліза.

Дівчина також додала, що за час несення служби Вільма мала осколкове поранення в лапу, але, на щастя, це не загрожувало її здоров'ю. Чотирилапа дуже любить їсти та гратися з м'ячем.

За словами Лізи, вони як подруги, які не можуть одна без одної. На опублікованому відео видно як собака дає милий "цьом" своїй господині, тож, здається, Вільма вважає так само.

Більше про службу та життя подруг: дивіться відео