Помер перший службовий пес тернопільських рятувальників

Біма залучали до понад 20 пошукових операцій, а на його рахунку – 19 врятованих життів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС Тернопільської області.

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У вересні 2021 року Біма урочисто провели на пенсію. Відтоді тварина жила в одного з рятувальників. Про смерть лабрадора стало відомо 3 лютого.

Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті. Він не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах,

​– йдеться у повідомленні.

Разом зі своїм провідником пес двічі працював у зоні АТО. Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині.