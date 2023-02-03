Помер перший службовий пес тернопільських рятувальників
Біма залучали до понад 20 пошукових операцій, а на його рахунку – 19 врятованих життів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС Тернопільської області.
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У вересні 2021 року Біма урочисто провели на пенсію. Відтоді тварина жила в одного з рятувальників. Про смерть лабрадора стало відомо 3 лютого.
Свій професіоналізм лабрадор підтвердив, коли став наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті. Він не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах,
– йдеться у повідомленні.
Разом зі своїм провідником пес двічі працював у зоні АТО. Більшу частину свого життя Бім служив Батьківщині.
У ДСНС Тернопільщини прощаються із собакою-рятівником Бімом / Фото ДСНС