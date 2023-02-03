Виповнилося 30 років: товстенький пес з Португалії став найстарішим у світі

Португалець оновив рекорд усього через два тижні, після того, як найстарішим псом оголосили Спайка. Останньому зараз 23 роки.

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Через два тижні після того, як Спайка було оголошено найстарішим псом у світі, Книга рекордів Гіннеса отримала інформацію щодо набагато старшого пса. Насправді Бобі не просто найстаріший собака з усіх живих, він найстаріший пес в історії,

– пише пресслужба.

Бобі належить до породи Рафейру ду Алентежу (португальська порода собак-охоронців худоби). Він народився 11 травня 1992 року, тож йому виповнилося 30 років 267 днів. Зазвичай середня тривалість життя у таких собак 12 – 14 років.



Бобі вже виповнилося 30 років / Фото Guinness World Records

Господар розповів секрет довголіття чотирилапого

Власник Бобі Леонель Коста вважає, що однією з головних причин довголіття собаки є спокійне і мирне середовище, у якому він живе, – "далеко від міст".



Боббі у 2016 році / Фото Guinness World Records​

Також господар пояснює, що його пес ніколи не був прикутий ланцюгом або прив'язаний до повідця. Йому завжди подобалося вільно блукати лісами та сільськогосподарськими угіддями, що оточують сімейний будинок. Сусіди та друзі родини описують собаку, як дуже товариського.

Бобі був справжнім бійцем усі ці роки. І тільки він знає секрет свого довголіття. Це повинно бути нелегко, тому що середня тривалість життя собаки не така вже й велика, і якби тільки він умів говорити, він би зміг пояснити, як йому вдалося прожити так довго,

– розповів господар довгожителя.

Зараз рекордсмену через поважний вік стало важче ходити. Тому він здебільшого проводить час на задньому дворі зі своїми чотирма друзями-котами. Ще у пса погіршився зір, тому він інколи стикається з перешкодами під час ходьби.

Бобі любить грати з чотирма кішками, що мешкають на фермі / Фото Guinness World Records​

Через свій вік Бобі відпочиває більше, ніж раніше, і любить повалятися в ліжку після їжі. У холодні дні він відпочиває біля багаття.



Боббі відпочиває більше, ніж раніше, через свій вік / Фото Guinness World Records​

Крім того, пес завжди їв те, що й люди. Леонель вважає, що це теж стало однією з причин довголіття.

Також, за його словами, Бобі мав відносно хороше здоров'я. Хоча 2018 року пса госпіталізували після того, як він раптово знепритомнів через ускладнене дихання.

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