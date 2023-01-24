Він самотньо сидів просто на асфальті й поряд не було нікого, хто міг би про нього подбати. Рита відчинила двері своєї машини, щоб подивитися, чи захоче пес піти до неї, й той пішов. Продавець магазину, біля якого собаку підібрали, сказав, що він був там близько трьох днів і, що його підгодовували недоїдками.

Жінка розповіла, що коли вона підібрала свого вихованця, він вже тоді був старим. Однак вона не могла й припустити, що пес проживе так довго і поб'є світовий рекорд.



Найстарший собака у світі Спайк / Фото Mirror

Спайк оселився на фермі Кімбаллів та пережив за ці роки декілька нападів різних тварин. Щоразу він мав мінімальні шанси на виживання, але показав себе хоробрим бійцем.

Зараз собака-рекордсмен практично втратив зір та слух. Жінка розповідає, що він прокидається щодня о 7-й ранку і любить проводити час у компанії інших тварин – коней, корів і кішок.

Як він потрапив до рекордів Гіннеса

За словами господині, думка про те, що Спайк може бути рекордсменом, відвідала її після перегляду відео Джиммі Феллона про собаку-рекордсмена. Найстаріший собака у світі на той момент був молодшим за її Спайка.

Більша частина нашої родини знала, що Спайк старий, але не всі знали, що він має шанс стати найстарішим у світі. Тепер, коли він є володарем титулу світових рекордів Гіннеса, вони дивляться на нього як на знаменитість. І не можуть повірити, що він прожив так довго,

– каже Рита.

Титул найстарішого собаки світу Спайк отримав у грудні 2022 року. На той момент йому виповнилося 23 роки та 43 дні.



Спайку 23 роки / Фото Mirror