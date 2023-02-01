Для того, щоб дізнатися породу собаки з найвищим рівнем розуміння, дослідники поставили перед 1 002 собаками 13 різних порід серію завдань на визначення когнітивних особливостей та проявів поведінки.

Абсолютним лідером стала бельгійська вівчарка Малінуа, або Мехелаар.

Дві породи виділяються в когнітивному плані: малінуа та бордер-коллі. Обидві спочатку були активними на фермах, щоб керувати стадами. Це вимагає самоконтролю. Десятиліття природного відбору лише зміцнили цей самоконтроль,

– розповідає ветеринар Барт Стеген.

Примітно, що ветеринар заявив, що його зовсім не здивувало, що відмінно впоралася саме бельгійська порода. Адже не випадково вівчарка Малінуа використовується у всьому світі як поліцейський собака. Їхні когнітивні якості полегшують навчання. Крім того, вони мають добре розвинений нюх, кращий, ніж у бордер-коллі.

Бельгійська вівчарка Малінуа – найрозумніша порода собак у світі / Фото dyvys.info

До рейтингу також потрапили лабрадор і золотистий ретривер. Ці породи собак досягли успіху в інтерпретації людських жестів. Стеген пояснив, що вони соціально адаптовані, і оскільки трохи менш розумні, вони менше схильні досліджувати всілякі речі. Зазвичай це робить їх хорошою сімейним собакою.