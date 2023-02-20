Як в Чорнобильському заповіднику зимують дикі кабани Цим звірам зимувати складно. Все через сніг, брак їжі та води. Про те, як переживають зиму дикі кабани, розповідають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Дивіться також Знайшли біля траси: у зоопарку Луцька показали лосеня, яке виходжували 10 місяців

Так, взимку група диких свиней майже постійно перебуває в пошуках їжі та водойми поруч. Якщо їм вдається знайти якесь озерце чи болото, тварини ходитимуть туди із регулярністю, якій можна лише позаздрити.

Коли зовсім голодно, стадо риє п'ятачками сніг і листя під дубами, вибираючи жолуді. До слова, у морозні зими дикі свині чи самотні кабани можуть близько підходити до людського житла.

Через нестачу корму зимувати тваринам складно. Але їх виручає підшкірний жир. Під час холодної пори року свині втрачають третину власної ваги. Коли ж зима люта – можуть і вполовину схуднути,

– зазначають у Заповіднику.

Додають, що диким свиням не так страшні морози, як глибокий сніг. Оскільки, коли глибина снігового покриву сягає 30 – 40 сантиметрів, свині не можуть вільно рухатися. Через короткі ноги вони просто в'язнуть у снігу.