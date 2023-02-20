Як в Чорнобильському заповіднику зимують дикі кабани
Цим звірам зимувати складно. Все через сніг, брак їжі та води. Про те, як переживають зиму дикі кабани, розповідають у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
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Так, взимку група диких свиней майже постійно перебуває в пошуках їжі та водойми поруч. Якщо їм вдається знайти якесь озерце чи болото, тварини ходитимуть туди із регулярністю, якій можна лише позаздрити.
Коли зовсім голодно, стадо риє п'ятачками сніг і листя під дубами, вибираючи жолуді.
До слова, у морозні зими дикі свині чи самотні кабани можуть близько підходити до людського житла.
Через нестачу корму зимувати тваринам складно. Але їх виручає підшкірний жир. Під час холодної пори року свині втрачають третину власної ваги. Коли ж зима люта – можуть і вполовину схуднути,
– зазначають у Заповіднику.
Додають, що диким свиням не так страшні морози, як глибокий сніг. Оскільки, коли глибина снігового покриву сягає 30 – 40 сантиметрів, свині не можуть вільно рухатися. Через короткі ноги вони просто в'язнуть у снігу.
Через нестачу корму зимувати диким свиням складно / Фото з архіву Заповідника
Щоб легше пересуватися, взимку тварини збираються у великі групи – інколи до 20 особин. Вони йдуть один за одним, пробиваючи в снігу глибокі траншеї. Відповідно, у такий спосіб їм легше перезимувати, адже можуть знайти поживу.
Звірі потрапляють у фотопастки, зокрема і в Чорнобилі:
- Природоохоронці показали стадо диких корів, що мешкають у Чорнобилі. На кадрах видно, що вони живуть розміреним життям й спокійно пасуться.
- Днями на одну із камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.
- У Чорнобильському заповіднику мешкає чимало тварин, занесених до Червоної книги. Одним із них є лось європейський, якого вдалося "спіймати".
- У Чорнобильському заповіднику показали вовка, який шукав "обід" у снігу – він "засвітився" на одну із фотопасток.
- Коні Пржевальського – це вид тварин, що зникає, тому дедалі рідше їх можна побачити. Декілька особин мешкає на території Чорнобильського заповідника.
- Працівники заповідника Національний парк "Сколівські Бескиди", що на Львівщині, поділилися милими та зворушливими кадрами зі звірятами. Ці тварини потрапили до встановленої фотопастки на території парку.