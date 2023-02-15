У луцькому зоопарку виходили знайдене біля ковельської траси лосеня

Поступово 10-місячну лосицю на кличку "Лапка" виходили працівники зоопарку, наразі побачити її можна у відкритому вольєрі. У звіринці показали який вигляд тварина має зараз.

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Тварину знайшли ще у травні 2022-го на Ковельській трасі. Побачив її обабіч дороги водій-далекобійник. Лосеня не могло самостійно звестися на ноги, мами поруч не було. Тварина лежала розпластана у траві і хоча й робила спроби зіп'ястися на ноги, однак вони були невдалі.

У луцькому зоопарку виходили знайдене біля ковельської траси лосеня / Фото Луцький зоопарк

Впродовж дня волонтери не забирали лосеня, очікуючи, що до нього таки повернеться матір. Але, оскільки її не було, а дитинча не могло само звестись на ноги, тварину таки забрали ковельські зооволонтери. Вони ж доправили лосеня до луцького зоопарку.

Маля прибуло дійсно дуже знесилене. У нього на той час ще навіть не відпала пуповина, що дозволяло стверджувати – лосеняті 3 – 5 днів від народження. Колектив підприємства почав виходжувати тваринку,

– повідомляє зоопарк.

Для тварини організували цілодобове, з інтервалами у 2 – 3 години, годування, одразу обробили тіло препаратами від кліщів. Зараз лосеняті вже 10 місяців. Тварина часто перебуває на вигулі у відкритому вольєрі.

Лосеня Лапка живе у зоопарку вже впродовж десяти місяців / Фото Луцький зоопарк

Зоопарк опублікував фото лосеняти, зроблені влітку 2022 року / Фото Луцький зоопарк

Як зазначили у зоопарку, боротьба за життя лосеняти була тривалою та нелегкою. Довгий час тварина була у критичному стані, тому у звіринці і не повідомляли про маля раніше. Побачити лосеня можна під час відвідин зоопарку / Фото Луцький зоопарк

Зважаючи на стан лосеняти, працівники зоопарку просять відвідувачів не забувати про заборону годування тварин у вольєрах.