У хижаків, які постраждали внаслідок утримання в неналежних умовах, проблеми зі здоров'ям через неправильне харчування. Про це повідомили зоорятувальники Центру.

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За словами волонтерів, пара тварин – самиця й самець – мають проблеми зі здоров'ям, зокрема через неправильне харчування. Нині вони отримують необхідну допомогу.

Вони додали, що самець забрав контроль над усією територією. Він тіснив левицю, яка врешті перестала ходити та постійно лежала. У результаті, у тварини виникли психологічні хвороби на додачу з пролежнями.

Лев, якого евакуювали до Центру порятунку тварин / Фото Центр порятунку диких тварин​

Також було опубліковано фото евакуації постраждалих левів із ранами на тілі.

На тілі хижаків виявили рани / Фото Центр порятунку диких тварин

На тілі хижаків виявили рани / Фото Центр порятунку диких тварин

Леви потребують нашої допомоги, адже до такого стану їх довело утримання в неналежних умовах та байдужість, без порятунку вони просто загинуть,

– кажуть в організації.

Волонтери наголошують, що кожен охочий може допомогти постраждалим тваринам. При цьому не уточнюється, де саме до цього перебували тварини та хто їхній власник.

Зауважимо, зараз у Центрі порятунку на лікуванні і реабілітації є 8 дорослих левів, 3 левенята, леопард та 2 тигри.