Леви, яких минулого року евакуювали з Києва, обживаються в Іспанії
У Центрі порятунку диких тварин подякували кожному, хто питав, слідкував, донатив, робив репости та хвилювався про левів. Вони мали тяжку долю, але тепер ці історії мають щасливе завершення.
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Період карантину та відпочинку був особливо необхідний Брецелю, який все ще був травмований після останнього пережитого обстрілу російськими дронами Києва. Наразі з ним все добре, – кажуть зоозахисники.
Леви Брецель, Льова, Сем та левиця Ліна добре перенесли подорож та після карантину нарешті опинились у новому дому в Іспанії,
– повідомили у Центрі.
Новою домівкою для левів став реабілітаційний центр AAP Primadomus, де тварини потроху вже досліджують свої володіння, відпочивають, насолоджуються їжею, прекрасними умовами та велично спостерігають за усім довкола, як і належить левам.
Левиця Ліна / Фото AAP Primadomus
Лев Льова / Фото AAP Primadomus
4 осиротілих під час війни левенят евакуювали з України до США
Від кровожерливих рук російського окупанта страждають і тварини. Чимало з них теж втрачають домівку та рідних. Сумний інцидент трапився із чотирма левенятами, які осиротіли під час російсько-української війни. Їх було евакуйовано до притулку для тварин у штаті Міннесота, що у Сполучених Штатах, який пообіцяв надати малюкам постійний дім.
Левенята з іменами Тарас, Стефанія, Леся і Прада віком від 4 до 5 місяців провели останні три тижні в Познанському зоопарку в Польщі. Що сталося з матерями тварин, рятувальники не знають. Зараз вони вже у США, у заповіднику "The Wildcat Sanctuary" в Сендстоуні.