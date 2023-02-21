Леви, яких минулого року евакуювали з Києва, обживаються в Іспанії

У Центрі порятунку диких тварин подякували кожному, хто питав, слідкував, донатив, робив репости та хвилювався про левів. Вони мали тяжку долю, але тепер ці історії мають щасливе завершення.

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Період карантину та відпочинку був особливо необхідний Брецелю, який все ще був травмований після останнього пережитого обстрілу російськими дронами Києва. Наразі з ним все добре, – кажуть зоозахисники. Леви Брецель, Льова, Сем та левиця Ліна добре перенесли подорож та після карантину нарешті опинились у новому дому в Іспанії,

– повідомили у Центрі.

Новою домівкою для левів став реабілітаційний центр AAP Primadomus, де тварини потроху вже досліджують свої володіння, відпочивають, насолоджуються їжею, прекрасними умовами та велично спостерігають за усім довкола, як і належить левам.