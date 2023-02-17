Поліцейський з Маріуполя нарешті зустрівся зі своїм собакою

Така історія сталася із німецькою вівчаркою Беном, господар якої – поліцейський Олег Неборак. Чоловік з перших днів війни став на захист держави. Завдяки допомозі волонтерів, собака проїхав понад 3 000 кілометрів та нарешті опинився вдома. Із своїм власником Бен не бачився 9 місяців.

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Олег Неборак, який очолював відділ превенції ГУНП в Донецькій області, разом із колегами допомагали людям евакуюватися, доставляли продукти та ліки в райони, куди через обстріли дістатися було дуже важко, протидіяли мародерству.

Родина правоохоронця теж лишалася в Маріуполі. Аби вижити під постійними обстрілами, його рідним доводилося переїжджати з одного місця на інше. Весь цей час з сім'єю був і домашній улюбленець – пес Бен.

Поліцейський з Маріуполя зустрівся зі своїм собакою вперше за 9 місяців / Фото Національна поліція​

8 березня поліцейський втратив рідний будинок та свого чотирилапого друга, який злякавшись обстрілу втік.

Ми з колегами привезли людям ліки та гуманітарну допомогу на драмтеатр, а тут одна бабуся квіти продає. Я думаю куплю, подарую дружині. А навкруги бомблять, все вибухає, снаряди летять. Я під'їжджаю, бачу щось сильно горить, розумію, що це наш дім. Вибуховою хвилею вирвало ворота. І Бен, злякався та втік. Ми його шукали, але не знайшли,

– згадує правоохоронець.

Навіть, коли поліцейському довелось виїхати з Маріуполя, він ні на мить не припиняв пошуки пухнастого члена родини. Завдяки допомозі волонтерів собака нарешті повернувся додому.

Поліцейський ні на мить не припиняв пошуки пухнастого / Фото Національна поліція​

Бену довелося перетнути кілька кордонів, проїхати 3 тисячі кілометрів, побачити безліч людей, аби нарешті зустрітися зі своєю родиною, яка так відчайдушно вірила у возз'єднання.

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