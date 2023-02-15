Стрес у тварин під час війни Тому в такі періоди слід правильно реагувати на поведінку чотирилапих. Ветеринарний лікар Едуард Котляров в коментарі одному з провідних інформаційних агентств розповів, як допомогти домашнім тваринам пережити стрес під час війни. Варте уваги Під Бахмутом українські бійці врятували вовчицю: як військові евакуювали "Манюню" Експерт зазначає, що тварини індивідуально реагують на небезпеку. Наприклад, у собак стрес викликають гучні звуки, вибухи й звук сирени, для котів же найнеприємніше – це транспортування.

Щоб вчасно допомогти домашньому улюбленцеві, потрібно знати перші ознаки нездорового стану тварини.

Зазвичай перша ознака у кішок – незрозуміла поведінка: вони поводяться тихо, часто їх важко знайти в квартирі, вони не контактують з людьми, відмовляються від їжі, проявляють агресію щодо власників,

– пояснив Котляров.

Натомість собаки більш стійкі до стресу. Він може проявлятись у них у вигляді тремору – не можуть знайти собі місця, ховаються, дивно поводяться. Але, на відміну від котів, собаки рідко проявляють агресію до господарів.

Щодо екзотичних тварин, то, наприклад, змії та варани, не піддаються стресу, але от шиншили сприятливі до нього, їм дуже швидко може стати погано, інколи це призводить навіть до летального кінця.

Стрес для шиншил може призвести до летального кінця / Фото UnSplash

Як допомогти

Для того, щоб уберегти своїх улюбленців від стресу, ветеринари радять господарям використовувати заспокійливі засоби. Це можуть бути різні варіанти: спреї, таблетки, автоматичні розпилювачі рідин. Перед застосуванням потрібно обов'язково порадитись з ветеринарним лікарем, аби правильно обрати.

Слід подбати і про місце, в якому домашній улюбленець буде відчувати себе захищеним. Це може бути будиночок або відкрита переноска, туди можна покласти воду або їжу.

Крім того, потрібно розуміти, в якому середовищі улюбленець відчуває себе краще – з власником під ковдрою або на вулиці під час прогулянки, і поводитися відповідно.

За словами ветеринара, дотримання таких простих правил допоможе захистити не тільки психіку тварини, але і її здоров'я, адже часто стрес провокує серйозні хвороби. Ветеринари закликають навіть в умовах війни приводити своїх улюбленців на огляд до лікаря раз на пів року і здавати базові аналізи.