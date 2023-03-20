У Чорнобилі показали коней Пржевальського
Днями четверо з них потрапили у фотопастку. Світлину короткогривих красенів опублікували на офіційній сторінці заповідника у Facebook.
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Характерна риса коней Пржевальського – короткі гриви. Водночас вони мають густий волосяний покрив, який може відростати до 10 сантиметрів.
Як відомо, Північний Китай та Монголія, звідки дикі коні родом – край, де характерні великі перепади температур. Густа шерсть захищала пржевальців від сильних морозів та піщаних бур.
На території Чорнобильського заповідника погоди умови м'якіші. Проте густа шубка – гарний захист під час зими чи холодних дощів міжсезоння,
– зазначають у Заповіднику.
На опублікованій світлині видно, що червонокнижні тварини видобувають собі їжу з землі, яка ще навіть ледь вкрита снігом.
Коні Пржевальського у Чорнобилі / Фото Сергія Домашевського
Коні Пржевальського: коротко
Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, що донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii. Довжина тіла – 200 – 250 сантиметрів, висота у холці 124 – 153 сантиметрів, вага – 230 – 350 кілограмів. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті.
Коні Пржевальського живуть до 20–25 років. У природі вони створюють невеликі гареми, в яких на 5–15 кобил і лошат припадає один дорослий альфа-самець. Інші самці живуть у спільноті таких самих холостяків окремими стадами й періодично роблять спроби стати альфою.
Що треба знати про коней Пржевальського / Фото zapovidnyk.org.ua
Пржевальського – рідкісний або вид, що зникає. У дикій природі цей вид повністю зник у середині XX століття, зберігся лише у зоопарках. Загроза зникнення цього виду досі лишається. Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати у природі не менше 5 саморегульованих стійких популяцій, одна з таких місцевих популяцій існує у Чорнобильському заповіднику.