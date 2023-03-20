Коні Пржевальського: коротко

Кінь Пржевальського – підвид дикого коня, що донедавна розглядався як самостійний вид Equus przewalskii. Довжина тіла – 200 – 250 сантиметрів, висота у холці 124 – 153 сантиметрів, вага – 230 – 350 кілограмів. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней – саврасу масть, що характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини, також помітні освітлені ділянки шерсті.

Коні Пржевальського живуть до 20–25 років. У природі вони створюють невеликі гареми, в яких на 5–15 кобил і лошат припадає один дорослий альфа-самець. Інші самці живуть у спільноті таких самих холостяків окремими стадами й періодично роблять спроби стати альфою.



Що треба знати про коней Пржевальського / Фото zapovidnyk.org.ua​

Пржевальського – рідкісний або вид, що зникає. У дикій природі цей вид повністю зник у середині XX століття, зберігся лише у зоопарках. Загроза зникнення цього виду досі лишається. Вважається, що кінь Пржевальського повинен мати у природі не менше 5 саморегульованих стійких популяцій, одна з таких місцевих популяцій існує у Чорнобильському заповіднику.