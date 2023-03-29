У Чорнобильському заповіднику показали чорного лелеку
Зустрічаються серед них і ті, що занесені до Червоної книги України. У своїх соціальних мережах Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник постійно ділиться кадрами із тваринами та птахами. Цього разу показали рідкісного пернатого – чорного лелеку.
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На відміну від білого лелеки, чорний ніколи не селиться поряд із людським житлом. Проте люди завжди цікавилися антиподом білих лелек,
– йдеться у повідомленні.
Для гніздування птах вибирає глухі райони з великою кількістю лісів та боліт. Їм важливо, щоб старі дерева були з розлогою кроною.
У Чорнобильському заповіднику чорний лелека – типовий гніздовий птах. Тут мешкає приблизно 25 пар.
Чорна лелека у Чорнобилі / Фото Сергія Домашевського
Зазвичай на зиму вони мігрують до Африки, часто зупиняючись біля водно-болотних угідь Ізраїлю.
Зазначимо, що чорний лелека (Ciconia nigra) занесений до Червоної книги України.
У Чорнобилі показали "червонокнижного" птаха / Фото Сергія Домашевського
Що відомо про лелек: коротко
Лелеки починають літати у віці близько 2-х місяців. Статева зрілість настає у три роки. Останні 7 років через посуху, що призвела до обмеження харчових ресурсів, більшість пар не вирощують пташенят, а лише ремонтують чи будують гнізда, тримаючись гніздових ділянок.
На території Заповідника головний ворог чорного лелеки – орлан-білохвіст. Орлани полюють на дорослих лелек і іноді забирають великих пташенят із гнізд. З 2012 до 2023 року у гніздах та під гніздами орланів виявлено залишки 15 чорних лелек.
Пташенята-лелеки / Фото Сергія Домашевського
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