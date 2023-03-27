Втім, це не так! У заповідній зоні чимало псових та й котових. Їх милі фото опублікував Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

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В Чорнобилі показали милих мешканців – собачок і котиків

Багато різної звірини водиться на заповідних просторах. Але є й такі, що належать до "диких" родин, та без людей їм вже – ніяк.