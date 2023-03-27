Втім, це не так! У заповідній зоні чимало псових та й котових. Їх милі фото опублікував Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.
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В Чорнобилі показали милих мешканців – собачок і котиків
Багато різної звірини водиться на заповідних просторах. Але є й такі, що належать до "диких" родин, та без людей їм вже – ніяк.
Собаки й коти свійські в зоні відчуження – не менш улюблені тварини місцевих працівників та інших… мешканців,
– зауважили у Заповіднику.
Хтось з них ліниво гріється на сонечку, інші – мандрують лісом, зустрічаючи інших мешканців.
В Чорнобилі водяться і котики / Фото Денис Вишневський
На вулицях Чорнобиля можна зустріти і собак / Фото Денис Вишневський
Котики у Чорнобилі / Фото Денис Вишневський
Собаки у Чорнобилі / Фото Денис Вишневський
Звірі потрапляють у фотопастки в Чорнобилі:
- Природоохоронці показали стадо диких корів, що мешкають у Чорнобилі. На кадрах видно, що вони живуть розміреним життям й спокійно пасуться.
- Днями на одну із камер-пасток у Чорнобильській зоні потрапила куниця лісова. Цей хижак веде деревний спосіб життя та уникає людських поселень, тож такі кадри є вкрай рідкими.
- У Чорнобильському заповіднику мешкає чимало тварин, занесених до Червоної книги. Одним із них є лось європейський, якого вдалося "спіймати".
- У Чорнобильському заповіднику показали вовка, який шукав "обід" у снігу – він "засвітився" на одну із фотопасток.
- Коні Пржевальського – це вид тварин, що зникає, тому дедалі рідше їх можна побачити. Декілька особин мешкає на території Чорнобильського заповідника.
- Зимова пора не для всіх звірів є легкою, часто потрібно просто виживати до весни. Зокрема, це стосується диких свиней у Чорнобильському заповіднику.
- Усі представники сім'ї оленевих, що мешкають у Чорнобильському Заповіднику бувають рогатими та безрогими. Мовиться про оленя благородного, сарну та лося європейського. Зараз тварини поскидали роги.
- У Чорнобильській зоні відчуження мешкають тварини, які навчились підвищувати рівень водойми чи річок. Бобри роблять це для того, щоб захистити власні домівки від хижаків.