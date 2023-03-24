На гору Піп Іван у Карпатах прилетіла червонокнижна тинівка альпійська Популяція цього виду в українських Карпатах — 190 пар, з них 60% — гніздиться в Чорногорі. Про це повідомив гірський рятувальник Василь Фіцак.

Читайте також На Франківщині археологи виявили кістку первісної тварини

Вперше цього року на Піп Іван завітала тинівка альпійська. Хоча тут ще панує зима, пташина активно шукає тріщини в кам'яній вежі обсерваторії, щоб, як і кожного року, вивести потомство,

— пише Фіцак.



На Піп Іван прилетіла червонокнижна тинівка альпійська / Фото Василя Фіцака

Тинівка альпійська: коротко

Тинівка альпійська, завирушка альпійська – невеликий горобцеподібний птах родини тинівкових, мешканець високогір'я. Його пісня – голосні дзвінкі трелі, які нагадують пісню польового жайворонка. Взимку птах здійснює кочівлі в долині, з'являється біля поселень людей.

Гніздиться окремими парами, рідше невеликими групами.



На гору Піп Іван у Карпатах прилетіла тинівка альпійська / Фото Василь Фіцак

Представники цього виду розміщують гнізда у важкодоступних місцях на скелях у тріщинах або під камінням, кущами, будує зі стебел рослин, моху, корінців, лишайників, пір'я.

До розмноження приступає у кінці травня – червні, в залежності від сходження снігу на гніздових ділянках. При загибелі перших кладок бувають повторні.

У Чорнобилі показали тварин із Червоної книги