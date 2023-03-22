На Франківщині археологи виявили кістку первісної тварини

Про це повідомив директор заповідника Володимир Олійник. Чоловік навіть опублікував кадри знахідки.

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Знайшли кістку первісної тварини. Археологи НЗ "Давній Галич" на ґрунті, що зсунувся знайшли рештки первісної тварини. Розміщення – Галич, локація "корито",

– зазначив директор.

Наразі археологи парку будуть спілкуватися з експертами щодо виду тварини та робитимуть вуглецевий аналіз.

Як розповів Володимир Олійник, виявлені кістки точно не належать свійській тварині, можливо, мамонту, але це мають підтвердити відповідні спеціалісти.



На території НЗ "Давній Галич" археологи знайшли кістку первісної тварини / Фото з фейсбуку Володимира Олійника

За його словами, місцевий чоловік ходив і побачив одну меншу кістку, а поруч була в землі ще одна велика. Тоді повідомив археологам, які згодом ходили і дійсно побачили там цю велику кістку. При цьому вона є дуже крихкою, й при діставанні, розламалася на дві частини.

Цій кістці може бути близько 20 000 років. Але точно сказати зможуть експерти. Ми дістали її зі спресованого піску, в якому вона збереглася,

– додав завідувач археології НЗ "Давній Галич" Тарас Ткачук.

Археологи зауважили, коли погода буде сприятливою і не дощовою, то продовжать розкопки. Однак шанси, що вдасться дістати повністю скелет тварини є малими. Хоча раніше на території заповідника розкопували велику стоянку мисливців часів кам'яного віку.