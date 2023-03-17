Виявлено останки древнього іхтіозавра

Вони процвітали протягом більшої частини мезозойської ери і вперше з'явилися близько 250 мільйонів років тому. Тобто вони є старшими за динозаврів.

Іхтіозаври – це мезозойські великі вимерлі морські рептилії. Відомо, що один вид Ichthyosauria проіснував приблизно до 90 мільйонів років тому в пізній крейді.

Вважалося, що протягом раннього тріасового періоду іхтіозаври еволюціонували від групи невстановлених наземних рептилій, які повернулися жити в море.

Загалом спосіб життя тварин нагадував існування сучасних дельфінів. З часом ці ранні земноводні плазуни еволюціонували від групи невстановлених наземних рептилій та навчилися ефективніше плавати, а їхні кінцівки видозмінилися на плавники. Зрештою їхня форма тіла змінилася, ставши "рибоподібною".

Іхтіозаври почали народжувати живих малюків, остаточно розірвавши свій зв'язок із сушею / Фото Вікіпедія​ Це перевернуло наявну теорію еволюції Дослідники вивчили "крокодилоподібні" кістки амфібій, які зберегли внутрішню мікроструктуру кісток. Результати підтвердили, що вік скам'янілостей приблизно два мільйони років після масового вимирання наприкінці Пермського періоду. Якщо врахувати орієнтовні часові межі еволюції вимерлих морських рептилій, це відсуває походження і ранню появу іхтіозаврів до початку епохи динозаврів.

За їх словами, це дає змогу припустити, що давнім тваринам було властиво адаптуватися до пришвидшеного розростання, підвищеного метаболізму і повністю океанічного способу життя.

Це змушує переглянути теорію еволюції і гадати, що іхтіозаври, ймовірно, вперше поширилися у морському середовищі ще до того, як сталося вимирання,

– зазначили вчені.