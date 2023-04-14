Як розповіли у Чорнобильському Радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, ймовірно, лосі виросли окремо, але згодом "впізнали" одне одного та об'єдналися.

Дивіться також У Чорнобильському заповіднику показали стадо коней Пржевальського з висоти пташиного польоту Зоологи заповідника розповідають, що зазвичай самка лося народжує лише одне теля. Проте якщо запасів їжі достатньо, вона може народити й двох. Найчастіше лосенята однієї статі. Спочатку вони виростають разом, а потім розходяться, а вже через певний час можуть "впізнати" один одного в дорослому віці та об'єднуватися для виживання. Подібну гіпотезу дослідники висувають і цього разу, коли побачили лосів-двійнят, які мирно співіснують серед свіжої зелені, що поступово затягує колишнє згарище. Можливо, це колишні двійнята, які виросли разом, а тепер знову об'єднались, поки до осені не зміцніють роги та не розпочнеться період гону: тоді для самців нема ні друзів, ані родичів, лише – інстинкт розмноження,

– заявили у заповіднику.

Лосі-двійнята в Чорнобильському заповіднику / Фото zapovidnyk.org.ua​

Лосі в Україні: коротко

Це рід ссавців, який є найбільшим представником родини оленевих. У лосів немає певних періодів харчування і відпочинку. Літня спека робить їх нічними тваринами. Коли лосі відчувають задуху, можуть ховатися в озерах і болотах, по шию зайшовши у воду. У великі морози тварини лягають в пухкий сніг так, що над ним стирчать тільки голова і загривок, що скорочує тепловіддачу.

Лосі прудкі та здатні бігати до 56 кілометрів на годину, а ще добре плавають. Вони можуть тримати голову під водою понад хвилину.

Зазначається, що всього на Землі – близько півтора мільйона лосів. За найдетальнішими класифікаціями, на сьогодні відомо два сучасні і, принаймні, три вимерлі види роду. Сучасних ділять на два види – лось звичайний і лось американський. Перший трапляється і в Україні, де його чисельність різко скоротилася. Тому 9 листопада 2017 лося внесли до Червоної книги країни.